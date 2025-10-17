Sainz zu viralem Freundinnen-Spruch: «Aufgeblasen»

Carlos Sainz‘ Kritik an der Regie des Singapur-Rennens machte zwischen den GPs die Runde. In Austin relativiert Sainz einen Teil seiner Aussage – sagt aber auch: «Meine Kommentare wurden etwas aufgeblasen.»

Zwischen den Rennwochenenden in Singapur und Austin hat eine Aussage von Carlos Sainz im spanischen Fernsehen eine ziemliche Eigendynamik entwickelt: Der Spanier hatte im TV-Talk Partidazo bei COPE die TV-Übertragung des Singapur-Rennens kritisiert: Weil zu wenig Renn-Action gezeigt wurde – stattdessen, von Sainz ein wenig polemisiert, zu viele Freundinnen der Fahrer. Das Internet mit seinen Algorithmen und Share-Funktionen tat, was es oft mit kontroversen Aussagen tut: Sainz’ Aussage ging viral auf Weltreise, verselbstständigte sich und wurde teilweise ohne oder mit nur wenig Kontext zitiert.

Sainz sagte vor dem GP in Austin: «Ich glaube, meine Kommentare wurden etwas aufgeblasen. Die Tatsache, dass ich die Freundinnen oder die WAGs, wie auch immer man sie nennen mag, erwähnt habe, hat den Kommentar etwas pikanter gemacht und dafür gesorgt, dass er weltweit etwas mehr viral ging, dabei sollte es eigentlich nur eine einfache Kritik sein. Ich denke, es ist klar, dass die Übertragung in Singapur nicht gut war.»

Der Williams-Pilot über die Regie des Weltsignals, das an alle übertragenden TV-Sender geht: «Es gibt andere Rennen, bei denen sie einen unglaublichen Job machen und uns unglaubliche Dinge und unglaubliche Action auf der Strecke zeigen. Meiner Meinung nach war Singapur nicht gut. Aber genauso habe ich in meinem Leben gute Wochenenden, an denen ich auf sehr hohem Niveau performe, und andere Wochenenden, an denen ich keine gute Leistung bringe. Und ihr (die anwesenden Journalisten, Anm.) analysiert das, gebt mir eine Bewertung: Ich habe vier von zehn Punkten erreicht. Natürlich hat jeder das Recht, das zu sagen. Singapur war meiner Meinung nach einfach nicht gut genug, sie haben viel zu viel Action auf der Strecke verpasst. Aber das bedeutet nicht, dass ich sie kritisiere oder ihre Arbeit bemängele. Es ist nur schade, dass wir in Singapur, einem Rennen, in dem es so schwierig ist zu überholen, so viele Kämpfe auf der Strecke verpasst haben.»

Der Fotograf Kym Illman stoppte übrigens auf seinem Youtube-Kanal in einer Rennwiederholung mit: Von einer Stunde 41 Minuten Rennübertragung war demnach Sainz‘ Freundin acht Sekunden lang zu sehen, Norris‘ Freundin für sieben Sekunden. Teammitglieder, Familie etc. wurden insgesamt 86 Sekunden gezeigt.

Sainz erklärt: «In dem Kommentar habe ich die Freundinnen erwähnt. Wenn man sich das genauer anschaut, wurden sie nicht allzu oft gezeigt, und es war eher so, dass sie sich sehr auf Lando und Max konzentrierten, als würde es zu einem Unfall oder einem Überholmanöver kommen. Wenn man es sich ansieht, gab es nie Action.» Vielleicht waren die Freundinnen faktisch nicht das beste Beispiel – aber ein Beispiel, das immerhin half, seine Kritik auf Weltreise zu befördern. Sainz: «Aber ich hoffe, die Regisseure haben es nicht persönlich genommen oder sich nicht zu sehr darüber aufgeregt, denn es war nur eine einfache Kritik daran, dass Singapur nicht gut genug war.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20