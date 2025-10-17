Mattia Binotto, Sauber/Audi: «Leide mit Ferrari-Fans»

​Jahrelang stand Mattia Binotto (55) bei Ferrari am Ruder, teilweise in der schwierigen Doppelrolle des Cheftechnikers und des Teamchefs. Der heutige Audi-F1-Chef sagt: «Ich leide mit den Ferrari-Fans.»

Der Geduldsfaden der treuen Tifosi wird seit Jahren arg strapaziert, denn auch 2025 wird das nichts mit einem neuen Fahrer-WM-Titel (der vorderhand letzte geht zurück auf Kimi Räikkönen 2008) und auch nichts mit einem neuen Gewinn im Konstrukteurs-Pokal (letztmals 2008 eine Beute der Italiener).

Nach bärenstarken Leistungen im letzten Saisondrittel 2024 glaubten viele Ferrari-Fans: Nun ist die Zeit gekommen, um 2025 nach dem Titel zu greifen. Aber die Bilanz ist gemessen an den Jahren davor enttäuschend. Blicken wir auf die Erfolge mit den Flügelautos.

2022

Pole-Positions: 12

Beste Rennrunden: 5

Siege: 4

Podestplatzierungen: 20



2023

Pole-Positions: 7

Beste Rennrunden: 0

Siege: 1

Podestplatzierungen: 9



2024

Pole-Positions: 4

Beste Rennrunden: 4

Siege: 5

Podestplatzierungen: 22



2025 (nach 18 von 24 GP-Wochenenden)

Pole-Positions: 1

Beste Rennrunden: 1

Siege: 0

Podestplatzierungen: 5



2022 und 2024 waren also vielversprechende Jahre, 2023 war Ferrari der einzige Rennstall, der einen Durchmarsch von Red Bull Racing verhindern konnte. 2025 ist das stolze Ferrari bisweilen nur vierte Krafte, hinter McLaren, Red Bull Racing und Mercedes (die Reihenfolge variiert).



Mattia Binotto hat 27 Jahre lang bei Ferrari in Maranello gearbeitet, Anfang Dezember 2022 war klar: Er muss gehen. Sein Nachfolger wurde der Franzose Fred Vasseur.



Binotto, heute Chef des Formel-1-Projekts von Audi, sagt in der Zeitschrift Autosprint: «Ich leide mit den Ferrari-Fans. Und ich denke an die vielen Menschen, die in Maranello arbeiten. Ich weiss, sie geben jeden Tag ihr Herzblut, und es ist nicht leicht, mit diesen Ergebnissen zu leben. Das zu sehen, tut mir von Herzen leid – aber gleichzeitig habe ich ein neues Kapitel aufgeschlagen.»







Freies Training, USA

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,294 min

02. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,549

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,573

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,639

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,648

06. Alex Albon (T), Williams, 1:33,920

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:33,931

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,965

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,155

10. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:34,333

11. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,368

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,478

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,531

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,610

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:34,619

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,653

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,665

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,737

19. Carlos Sainz (E), Williams, 1:35,874

20. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,080