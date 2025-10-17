Max Verstappen: «Pole für Sprint knifflig, knifflig»

​Weltmeister Max Verstappen hat sich in der spannenden Sprint-Quali von Austin (Texas) die beste Ausgangslage für das kurze Rennen vom 18. Oktober gesichert: «Das war knifflig, aber ich bin sehr zufrieden.»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat auf dem grandiosen Circuit of the Americas bei Austin/Texas fast alles richtig gemacht: Pole-Position für den Sprint vom Samstag, 18. Oktober, vor den beiden McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri.

Für den vierfachen Formel-1-Champion ist dies die 13. Sprint-Pole seiner Karriere, seine erste in der Saison 2025, seine dritte in Folge auf dieser Rennstrecke.

Der 28-jährige Niederländer ist sichtlich happy mit sich und der Welt und erzählt: «Das war eine sehr schöne Quali, vor allem, weil das Feld wieder mal so dicht beisammen lag.»

«Das war ein hartes Stück Arbeit, denn im Sprintformat gehst du ins Q3, aber du hast vorher die weichen Reifen noch gar nicht gefahren, dir fehlen also die ganzen Anhaltspunkte. Zum Glück ist alles gut gegangen.»



«Es war knifflig – der Wind hat immer wieder die Richtung gewechselt und kommt in Böen, dazu hast die ganzen Wellen auf der Bahn, da bricht dir ratz-fatz das Heck des Autos aus. Du musst dir eine gewisse Sicherheitsmarge lassen, aber gleichzeitig musst du ziemlich flott fahren, um die Nase vorn. zu haben.»



Was erwartet Max für den Sprint? «Das wir ein harter Kampf, aber genau das wollen die Fans ja auch von uns sehen. Meine Strategie für den Sprint vom Samstag besteht darin, einen guten Start zu zeigen. Aber selbst wenn mir das gelingt, muss ich aufpassen, denn in der ersten Kurve kannst du sehr viele verschiedene Linien fahren. Andererseits ist das auch eine Chance, sollte ich nicht so gut wegkommen.»



«Dann brauche ich soliden Renn-Speed. Ob ich den zeigen kann, das weiss ich heute selber noch nicht.»





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,143 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,214

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,523

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,645

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,888

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,910

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,911

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,035

09. Alex Albon (T), Williams, 1:33,099

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,104

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,018

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,241

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,258

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,394

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,159

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:35,246

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,259

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,003

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit







Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing