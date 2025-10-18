Nico Hülkenberg (Sauber) auf P4 – wie geht das?

​Sauber/Audi-Routinier Nico Hülkenberg (38) hat in Texas eine grandiose Leistung gezeigt: Viertschnellster in der Sprint-Quali, nur Verstappen, Norri und Piasti waren noch schneller. Wie geht das?

Entschuldigung, aber woher kommt das? Wie konnte Nico Hülkenberg, zugegeben einer der besseren Qualifyer in der Formel 1, in der Sprint-Quali zu einem atemberaubenden vierten Platz fahren?

Man muss sich das mal vorstellen: Nur «Magic Max» Verstappen und das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri waren auf dem Circuit of the Americas noch schneller als Hülki!

Nico grinst: «Wie es scheint, fühlt sich das Auto auf dieser Bahn seh wohl. Ich habe mich vom ersten Training an im Einklang gefühlt mit dem Wagen, die Balance war sofort sehr gut.»

Ein Blick in die Zeitenliste zeigt: Hülki im einzigen freien Training sogar Zweitschnellster, lediglich geschlagen von Lando Norris im besten Auto des Feldes.



Nico weiter: «Ganz ehrlich, im Detail weiss ich auch nicht, wieso wir so gut unterwegs sind. Unsere Konkurrenzfähigkeit war nach dem freien Training schwierig einzuschätzen, weil die Gegner sehr unterschiedliche Programme gefahren sind. Aber das gute Fahrgefühl hat sich in der Quali fortgesetzt.»



«Wir haben es hier geschafft, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen, auch in der Harmonie mit den Reifen. Zudem kommt, dass ich sehr gerne hier fahre, da kommt dann alles zusammen, und das hat heute irre Spass gemacht.»



«Der Sprint wird mit vielen schnellen Autos um uns herum eine echte Herausforderung, aber wir werden unsere Haut so teuer verkaufen wie möglich und versuchen, diesen Schwung in ein starkes Ergebnis umzumünzen.»



Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley: «Nico hat heute eine herausragende Qualifying-Leistung gezeigt. Er lieferte eine fehlerfreie Leistung in SQ1, SQ2 und SQ3 und sicherte uns damit unsere beste Startposition aller Zeiten in einem Sprint und unsere beste Startposition der letzten Jahre.»





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,143 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,214

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,523

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,645

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,888

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,910

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,911

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,035

09. Alex Albon (T), Williams, 1:33,099

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,104

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,018

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,241

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,258

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,394

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,159

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:35,246

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,259

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,003

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit







Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing