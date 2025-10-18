Lando Norris: «Verstappen vorne? Kein Überraschung!»

​Das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri hat sich in der Quali zum Sprint des USA-GP in Austin Max Verstappen beugen müssen. Norris spielt die Niederlage herunter: «Das ist doch kein Überraschung.»

Niederlage ist Niederlage, aber natürlich kann man auch das schönreden. Max Verstappen hat mit einer seiner Wunderrunden die 13. Sprint-Pole seiner Formel-1-Karriere erzielt und dabei auch die beiden Rennfahrer hinter sich gelassen, die im besten Autos des Feldes sitzen, Lando Norris und Oscar Piastr in ihren McLaren.

Norris versucht das so darzustellen, als wäre das jetzt kein grosses Ding. Ist es aber schon irgendwie, wenn wir daran denken, dass Lando im freien Training der schnellste Mann war, ebenso in SQ1 und in SQ2. Nur als es um die Wurst ging, im dritten Abschnitt des Sprint-Abschlusstrainings, da war eben Verstappen schneller.

Dennoch wiegelt Norris ab: «Klar wären wir gerne auf Pole gestanden, aber das Auto von Red Bull Racing war in den jüngsten Rennen eben schneller.»

«Der Abstand ist jetzt nicht so gross, und es gab schon da eine oder andere Detail, das ich besser hätte auf die Reihe kriegen sollen. So habe ich mein Auto auf gewissen Unebenheiten der Bahn nicht ideal positioniert. Aber das gehört nun mal zu den Herausforderungen auf dieser Bahn – sonst bin ich mit allem zufrieden.»



Norris macht sich für den Sprint keine Sorgen, «denn normalerweise sind wir im Rennen stärker als in der Quali. Das geht schon das ganze Jahr so. Also ist das heute für mich eben keine Überraschung. Und ich gedenke, die Reihenfolge im Sprint zu ändern.»





Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,143 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,214

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,523

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,645

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,888

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,910

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,911

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,035

09. Alex Albon (T), Williams, 1:33,099

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,104

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,018

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,241

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,258

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,394

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,159

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:35,246

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,259

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,003

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit







Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing