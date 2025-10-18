Wieder Ferrari-Schlappe, Lewis Hamilton ratlos

​Vor einem Jahr hat Charles Leclerc den Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas gewonnen. Und nun in der Sprint-Quali das: Hamilton Achter, Leclerc Zehnter. Das tut weh.

Es schmerzt jeden Formel-1-Fan, das nach der spannenden Sprint-Quali feststellen zu müssen, aber es ist wahr: Das stolze Ferrari ist mit den Rängen 8 und 10 für Lewis Hamilton und Charles Leclerc noch gnädig weggekommen. Hätten einige Gegner einen besseren Job gemacht, dann wären die Roten am Ende nicht unter den Top-Ten gewesen.

Rang 8 für Superstar Hamilton und P10 für den Texas-Sieger des Vorjahres Leclerc, das ist eine krachende Niederlage, eine weitere Klatsche in einer wirklich schwierigen Saison.

Hamilton musste sich in der Sprint-Quali von Nico Hülkenberg im Sauber schlagen lassen (ach ja, mit Ferrari-Motor), dazu vom früheren Dauer-Rivalen Alonso im Aston Martin und auch – pikant, pikant – von jenem Fahrer, den er bei Ferrari verdrängte, Carlos Sainz.

Hamilton redet nicht um den heissen Brei herum: «Das ist natürlich nicht das Tempo, das wir uns für Austin vorgestellt hatten. In Q1 sah das noch ganz vielversprechend aus (da war Hamilton Vierter, M.B.), aber dann hat sich der schöne Speed in Luft aufgelöst.»



«Das Auto ist einfach sehr, sehr schwierig zu fahren. Wir haben es nicht geschafft, den Wagen ideal auf die Bahn abzustimmen.»



Ein Blick auf die Zeitenliste zeigt: Hamilton mit dem schnelleren Ferrari verliert auf Pole-Mann Verstappen satte neun Zehntelsekunden. Oder, wie Lewis sagt: «Es fühlt sich an wie einen Berg zu erklimmen.»



Formel-1-Champion Jenson Button, früher Stallgefährte von Hamilton bei McLaren, wundert sich: «Am meisten gibt mir zu denken, dass Ferrari von diesem Ergebnis und vor allem vom Rückstand offenbar ziemlich schockiert ist. Auch Hamilton und Leclerc haben das nicht kommen sehen. Sie verstehen nicht, wie das Tempo einfach so verschwinden konnte. Und das ist für einen Fahrer überaus frustrierend.»







Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,143 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,214

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,523

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,645

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,888

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,910

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,911

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,035

09. Alex Albon (T), Williams, 1:33,099

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,104

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,018

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,241

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,258

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,394

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,159

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:35,246

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,259

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,003

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit







Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing







