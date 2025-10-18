McLaren: Wieder hinter Verstappen, «schäbige Runde»
Lando Norris
Im Sprint-Qualifying mussten sich die beiden WM-Leader von McLaren Max Verstappen von Red Bull Racing geschlagen geben. Lando Norris fuhr auf Startplatz 2 für den Sprint am Samstagabend (mitteleuropäischer Zeit), Oscar Piastri auf Platz 3.
WM-Leader Oscar Piastri ging hart mit sich ins Gericht, bilanzierte: «Eine schäbige Runde. Ich habe es einfach nicht zusammenbekommen. Es fühlt sich also fast glücklich an, Dritter zu sein.» Grundsätzlich sei das Auto aber nicht schlechter. Der Australier: «Das Tempo im Auto ist gut. Es ist nichts Großes, nicht, als wäre es ein Katastrophentag gewesen. Es war nur etwas eine chaotische Runde.»
Lando Norris sagte nach der Sprint-Quali: «Natürlich wäre ich gern auf Pole gelandet. Aber es ist für uns keine Überraschung, etwas langsamer als Red Bull Racing zu sein. Ich bin trotzdem ziemlich glücklich. Ein paar Dinge hätte ich besser machen können, ich habe ein paar Hubbel etwas falsch erwischt, aber das ist die Herausforderung dieser Strecke.» Der Asphalt der Strecke in Texas ist sehr holprig und dadurch knifflig zu meistern.
Der Sprint auf dem Circuit of the Americas dürfte zur wahren Hitzeschlacht werden. Wegen der hohen Temperaturen von am Samstag bis zu 34 Grad Celsius sind Kühlwesten verpflichtend. Die kühlen aber nur den Fahrer, nicht das Auto. McLaren-Teamchef Andrea Stella lässt durchblicken, dass die Temperaturen McLaren helfen könnten: «Die Bedingungen sind sehr heiß, und zusammen mit dem Faktor des erhöhten Reifenverschleißes dürfte es für die Fans ein unterhaltsamer und spannender Samstag werden.»
Sprint-Qualifying, USA
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,143 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,214
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,523
04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,645
05. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,888
06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,910
07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,911
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,035
09. Alex Albon (T), Williams, 1:33,099
10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,104
11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,018
12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,241
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,258
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,394
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,159
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:35,246
18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,259
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,003
20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit