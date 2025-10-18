McLaren: Wieder hinter Verstappen, «schäbige Runde»

Im Sprint-Qualifying für den Formel-1-Sprint in Austin landeten die beiden McLaren-Piloten hinter Max Verstappen (Red Bull Racing). Oscar Piastri ging hart mit sich ins Gericht, auch Norris musste Fehler eingestehen.

Im Sprint-Qualifying mussten sich die beiden WM-Leader von McLaren Max Verstappen von Red Bull Racing geschlagen geben. Lando Norris fuhr auf Startplatz 2 für den Sprint am Samstagabend (mitteleuropäischer Zeit), Oscar Piastri auf Platz 3.

WM-Leader Oscar Piastri ging hart mit sich ins Gericht, bilanzierte: «Eine schäbige Runde. Ich habe es einfach nicht zusammenbekommen. Es fühlt sich also fast glücklich an, Dritter zu sein.» Grundsätzlich sei das Auto aber nicht schlechter. Der Australier: «Das Tempo im Auto ist gut. Es ist nichts Großes, nicht, als wäre es ein Katastrophentag gewesen. Es war nur etwas eine chaotische Runde.»

Lando Norris sagte nach der Sprint-Quali: «Natürlich wäre ich gern auf Pole gelandet. Aber es ist für uns keine Überraschung, etwas langsamer als Red Bull Racing zu sein. Ich bin trotzdem ziemlich glücklich. Ein paar Dinge hätte ich besser machen können, ich habe ein paar Hubbel etwas falsch erwischt, aber das ist die Herausforderung dieser Strecke.» Der Asphalt der Strecke in Texas ist sehr holprig und dadurch knifflig zu meistern.

Der Sprint auf dem Circuit of the Americas dürfte zur wahren Hitzeschlacht werden. Wegen der hohen Temperaturen von am Samstag bis zu 34 Grad Celsius sind Kühlwesten verpflichtend. Die kühlen aber nur den Fahrer, nicht das Auto. McLaren-Teamchef Andrea Stella lässt durchblicken, dass die Temperaturen McLaren helfen könnten: «Die Bedingungen sind sehr heiß, und zusammen mit dem Faktor des erhöhten Reifenverschleißes dürfte es für die Fans ein unterhaltsamer und spannender Samstag werden.»

Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,143 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,214

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,523

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,645

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,888

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,910

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,911

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,035

09. Alex Albon (T), Williams, 1:33,099

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,104

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,018

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,241

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,258

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,394

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,159

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:35,246

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,259

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,003

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit