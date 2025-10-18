Charles Leclerc finster: «Wir sind so weit weg»

Ferrari holte für den Formel-1-Sprint in Austin nur die Startplätze 8 und 10. Charles Leclerc muss feststellen: Selbst mehr Training und Feintuning hätte wohl nicht geholfen. Die Roten sind einfach zu weit weg.

Auch das Sprint-Wochenende in Austin läuft für Ferrari bislang ziemlich frustrierend an. In die Woche gestartet war die Scuderia mit Gerüchte über einen angeblichen Wechsel an der Spitze des Teams (hier mehr dazu), jetzt auf der Strecke enttäuscht die Performance. Lewis Hamilton zeigte sich ziemlich desillusioniert, auch Charles Leclerc, für den es im Sprint nur für Startplatz 10 reichte, wirkte niedergeschlagen.

Leclerc über sein Sprint-Qualifying: «Meine Runde in der dritten Session war sauber. Ich habe da nicht viel zu bereuen. Höchstens ein bisschen mehr Zeit auf dem Medium am Morgen, vielleicht etwas mehr Feintuning am Auto, aber das macht vielleicht ein Zehntel oder anderthalb aus. Aber das ist nicht genug.» Merklich niedergeschlagen setzt er nach: «Wir sind jetzt so weit hinten.»

Viel Hoffnung auf Verbesserung macht sich der Monegasse nicht: «Es würde mich sehr überraschen, wenn wir etwas finden sollten, was alles herumreißt. Ich hoffe natürlich, dass ich mich irre, aber aktuell sieht es einfach danach aus, als wäre das das Potenzial des Autos.»

Leclerc, der am Donnerstag seinen 28. Geburtstag feierte, beobachtet: «Es ist interessant, welche Autos dieses Wochenende stark sind, abgesehen natürlich von den McLaren und Red Bull Racing, was man ja erwartet. Aber Nico ist weiter vorne, der bestimmt eine tolle Runde gefahren ist, aber schon das gesamte Wochenende über stark und schnell ist.» Nico Hülkenberg im Sauber (mit Ferrari-Motor) wurde Vierter.

Leclerc: «Wir müssen also schauen, ob sie etwas gefunden haben, was wir nicht haben. Aber es war ein sehr schlechter Tag.» Immerhin: Für die Startaufstellung im GP gibt es ein separates Qualifying und somit eine zweite Chance…

Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,143 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,214

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,523

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,645

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,888

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,910

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,911

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,035

09. Alex Albon (T), Williams, 1:33,099

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,104

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,018

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,241

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,258

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,394

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,159

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:35,246

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,259

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,003

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit