Alonso über Lando Norris: Zandvoort war kostspielig

Fernando Alonso tippt: Obwohl Max Verstappen nah rangekommen ist, wird einer der McLaren-Piloten den WM-Titel holen. Der zweimalige Weltmeister erklärt aber auch, warum man Verstappen noch nicht abschreiben sollte.

Alle reden über den WM-Kampf in der Formel 1 – auch Fernando Alonso. Der zweimalige Weltmeister geht davon aus, dass am Ende der Saison einer der beiden McLaren-Piloten Weltmeister wird: «Man muss in den verbleibenden Rennen die beste Leistung zeigen, man ist ein wenig auf sich selbst angewiesen.» Oscar Piastri führt 22 Punkte vor seinem Teamkollegen bei McLaren, Lando Norris, die Wertung an. 63 Punkte hinter Piastri steht Max Verstappen von Red Bull Racing.

Aston-Martin-Fahrer Alonso stellt fest: «Wenn Lando die sechs Rennen gewinnt, wird er Champion. Und wahrscheinlich war das Aus in Zandvoort sehr kostspielig.» Beim GP der Niederlande Ende August hatte Norris in der Schlussphase einen Motorschaden, konnte das Rennen nicht beenden. Er lag an Position 3, war auf dem besten Weg, sich Platz 2 zu erkämpfen. Dann das Aus. Damals bitter – rückblickend möglicherweise noch bitterer aus Norris-Perspektive.

Alonso: «Das kann beiden in den verbleibenden Rennen passieren. Das muss man auch berücksichtigen – bei einigen Starts, in einigen entscheidenden Momenten des Rennens – welche Kämpfe man auswählt, in welchen man hart kämpfen muss und so weiter. Denn vielleicht kann sich Oscar einen Ausfall leisten und trotzdem noch im Rennen bleiben. Lando etwas weniger, wegen des Ausfalls in Zandvoort.» Vor dem Sprint in Austin liegt Piastri 22 Punkte vor Norris. Maximal 25 Punkte kann ein Fahrer an einem Wochenende holen. Sofern Norris in dem Szenario nicht gewänne, wäre also sogar ein Piastri-Ausfall möglich. Alonso: «Es ist also auch ein bisschen Glückssache, die jetzt für beide auf dem Tisch liegt. Hoffentlich erleben wir ein sehr spannendes Saisonende zwischen Lando und Oscar.»

Der Spanier glaubt an den McLaren-Fahrer-WM-Titel, mahnt aber auch: «Die beiden McLarens haben genug Vorteile, um es untereinander auszumachen. Aber mit Max kann es passieren, wie wir 2021 gesehen haben, als das Auto etwas weniger leistungsstark war als der Mercedes. Er hat trotzdem die Meisterschaft in Abu Dhabi gewonnen.»

Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,143 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,214

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,523

04. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:32,645

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,888

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:32,910

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:32,911

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:33,035

09. Alex Albon (T), Williams, 1:33,099

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,104

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:34,018

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:34,241

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,258

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,394

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:35,159

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:35,246

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:35,259

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:36,003

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, ohne Zeit