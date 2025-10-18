USA-GP Sprint Live-Ticker: Verstappen gegen McLaren
Einzigartiges Ambiente auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas)
Das war wieder mal «Magic Max» Verstappen pur: Der 28-jährige Niederländer hat sich die beste Ausgangslage für den Sprint zum USA-GP gekrallt, mit seiner Pole-Position ausserhalb von Austin (Texas). Kann der vierfache Weltmeister die McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri in Schach halten? Wie schlägt sich Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg nach seinem sensationellen vierten Platz in der Sprint-Quali?
Sie finden die Antworten hier in unserem Live-Ticker vom Circuit of the Americas, in 19 hoffentlich spannenden Runden.