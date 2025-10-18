USA-GP Sprint-Sieger Verstappen: «Das reicht nicht!»
Max Verstappen
Das war blitzsauber: Max Verstappen schnappt sich den Sieg im unterhaltsamen Sprint zum Grossen Preis der USA, George Russell und Carlos Sainz haben das Nachsehen. Der Red Bull Racing- Star gewinnt damit zum 13. Mal einen F1-Sprint, zum zweiten Mal in dieser Saison (nach Belgien) und zum dritten Mal in Folge auf dem Circuit of the Americas bei Austin.
Verstappen profitiert von einer Kettenreaktion in der ersten Kurve, als Nico Hülkenberg wegen Alonso nach rechts ausweichen musste, dann kam es zu einer Kollision der McLaren von Norris und Piastri. Beide out. Damit macht Max acht Punkte in der WM gut.
Der vierfache Weltmeister Verstappen erzählt über seine 19 Runden auf der anspruchsvollen texanischen Rennstrecke: «Ich hatte einen guten Start, dann kam die Safety Car-Phase wegen des Unfalls in Kurve 1.»
«Mein Rennen war okay, aber ich erwartete mehr Speed. Das wird im Grand Prix nicht reichen, um sie hinter mir zu halten. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen im Dauerlauf mehr Speed finden.»
«Ich muss den Wagen besser spüren, ich brauche mehr Abtrieb, ich brauche eine bessere Fahrzeugbalance. Ich kann nicht darauf hoffen, dass die McLaren auch im Grand Prix ausfallen.»
Sprint, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224
05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825
06. Alex Albon (T), Williams, +2,576
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976
08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649
12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624
14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006
15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576
Out
Esteban Ocon (F), Haas, Kollision
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision
Lando Norris (GB), McLaren, Kollision
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision
WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 336 Punkte
02. Norris 314
03. Verstappen 281
04. Russell 244
05. Leclerc 177
06. Hamilton 130
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hadjar 39
10. Sainz 38
11. Hülkenberg 37
12. Alonso 36
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 22
17. Gasly 20
18. Bearman 18
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 333
03. Ferrari 307
04. Red Bull Racing 300
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 68
08. Sauber 55
09. Haas 46
10. Alpine 20