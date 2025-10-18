USA-GP Sprint-Sieger Verstappen: «Das reicht nicht!»

​Max Verstappen hat den Sprint zum Grossen Preis der USA bei Austin (Texas) gewonnen, klipp und klar vor George Russell und Carlos Sainz. Der Niederländer profitiert vom Crash der McLaren-Fahrer.

Das war blitzsauber: Max Verstappen schnappt sich den Sieg im unterhaltsamen Sprint zum Grossen Preis der USA, George Russell und Carlos Sainz haben das Nachsehen. Der Red Bull Racing- Star gewinnt damit zum 13. Mal einen F1-Sprint, zum zweiten Mal in dieser Saison (nach Belgien) und zum dritten Mal in Folge auf dem Circuit of the Americas bei Austin.

Verstappen profitiert von einer Kettenreaktion in der ersten Kurve, als Nico Hülkenberg wegen Alonso nach rechts ausweichen musste, dann kam es zu einer Kollision der McLaren von Norris und Piastri. Beide out. Damit macht Max acht Punkte in der WM gut.

Der vierfache Weltmeister Verstappen erzählt über seine 19 Runden auf der anspruchsvollen texanischen Rennstrecke: «Ich hatte einen guten Start, dann kam die Safety Car-Phase wegen des Unfalls in Kurve 1.»

«Mein Rennen war okay, aber ich erwartete mehr Speed. Das wird im Grand Prix nicht reichen, um sie hinter mir zu halten. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen im Dauerlauf mehr Speed finden.»



«Ich muss den Wagen besser spüren, ich brauche mehr Abtrieb, ich brauche eine bessere Fahrzeugbalance. Ich kann nicht darauf hoffen, dass die McLaren auch im Grand Prix ausfallen.»





Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision





WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20