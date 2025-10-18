Sprint-Crash, McLaren out: Das sagen Piastri & Norris

​USA-Sprintsieger Max Verstappen hat acht WM-Punkte gutgemacht auf die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris. Die sind nach dem Crash kurz nach dem Sprint-Start echt bedient.

Zum Entsetzen aller McLaren-Fans tauchte keiner der Papaya-Piloten aus Runde 1 des Austin-Sprints auf: Beide out, nach einer unglücklichen Kettenreaktion.

Der routinierte Deutsche wurde einen Momente von Fernando Alonso an der linken Innenseite irritiert, rutschte dann geradeaus in den Rennwagen von Piastri, der wiederum traf Norris – ein denkbar blödes Szenario für die McLaren-Fahrer.

Verstappen war hervorragend weggekommen, dahinter tauchte Norris an die Innenseite von Piastri, rutschte dann aber weiter geradeaus, das nutzte Piastri, um seinerseits an die Innenseite von Lando zu gehen, dabei fuhr der Australier aber eine so enge Linie, dass Hülkenberg neben ihm der Platz ausging. Hülki konnte sich nicht in Luft auflösen, weil links vom Sauber der Aston Martin von Fernando Alonso lag.

Lando Norris sagt: «Es tat einen Schlag links hinten, und schon habe ich mich gedreht. Mir war zunächst gar nicht klar, dass ich ausgerechnet von Oscar getroffen wurde.»



Was hätte Lando tun können, um die Bescherung zu verhindern? Norris: «Ich glaube, überhaupt nichts.»



Als Norris-Kritiker müssten wir einwerfen: Die ganze Sache begann erst mit seinem Angriff auf Piastri. Aber nochmals – das war ein typischer Startunfall.



Oscar Piastri sagt: «Ich hatte einen sehr guten Start, und wir tauchten beide tief in die erste Kurve ein. Lando hatte mich innen kassiert, rutschte aber dann geradeaus, also versuchte ich, den Spiess umzudrehen und ging meinerseits an seine Innenseite. Dann hat es gekracht.»





Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision







WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





