Jenson Button: USA-Sünder Piastri, nicht Hülkenberg

​McLaren-CEO hat nach der Startkollision in Austin (Texas) Nico Hülkenberg schwere Vorwürfe gemacht. Aber Weltmeister Jenson Button und IndyCar-Ass Danica Patrick sind anderer Ansicht.

Der Rauch hatte sich noch nicht verzogen, die Trümmerteile waren kaum zu Boden gefallen, da stand für McLaren-CEO Zak Brown fest: Nico Hülkenberg hat Oscar Piastri und Lando Norris den Sprint zum USA-GP versaut, der Kalifornier bezeichnete die Fahrweise des Deutschen als amateurhaft.

Aber die Rennkommissare befanden: klassische Kettenreaktion kurz nach dem Start, da kann man niemandem eindeutig die Schuld in die Rennstiefel schieben.

Oder vielleicht doch?

Denn ausgerechnet der frühere McLaren-Fahrer und Formel-1-Weltmeister Jenson Button sieht die Szene so: «Die Sache ist doch – Piastri sah, dass Norris innen vorbeigeht, Oscar erkannte sogleich, dass Lando aufgrund seiner Linienwahl und mit Tempo-Überschuss nach aussen getrieben wird, also wollte er, Piastri, den Spiess auf der Stelle umdrehen und seinerseits innen am anderen McLaren vorbeigehen.»

«Oscar wählte dazu deine ganz andere Linie, um mit mehr Schwung in die folgende S-Passage gehen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt ist seine Denke korrekt – wenn du dich in einem Rennen befindest, aber sicher nicht kurz nach dem Start mit all diesen Autos, die ebenfalls um Positionen rangeln!»



«Wenn du dann auf einmal eine andere Linie wählst, dann musst du immer damit rechnen, dass einer in dich reinknattert. Wenn man überhaupt jemandem die Schuld geben will, dann am ehesten noch Oscar.»



Ex-IndyCar-Star Danica Patrick bestätigt: «Das alles hätte vermieden werden können. Oscar hätte sich hinter Lando einreihen und auf die nächste Chance lauern sollen. Aber er erkannte eine Lücke, und die wollte er sofort nutzen. Für mich ist das eine klassische Fehleinschätzung.»







Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision







WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing