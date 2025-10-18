Max Verstappen nach USA-GP-Pole: «Das war knapp!»

​Weltmeister Max Verstappen hat sich die beste Ausgangslage für den USA-GPgeschaffen: Pole-Position auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas). Dabei konnte er zum Schluss gar nicht fahren.

Klasse Leistung von Max Verstappen im Abschlusstraining zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) – der Red Bull Racing-Star erobert seine 47. Pole in der Formel 1, die siebte in dieser Saison (nach Japan, Saudi-Arabien, Miami, England, Monza und Baku) und die zweite auf der texanischen Rennstrecke nach 2021.

Der 28-jährige Niederländer ist mit seiner Leistung sehr zufrieden, aber das hätte leicht in die Hose gehen können. Max: «Unser Timing war nicht perfekt, also konnte ich die zweite schnelle Runde gar nicht mehr fahren, ich kam zu spät zu Start und Ziel zurück, das war knapp.»

«Aber zum Glück hat meine erste schnelle Runde für die Pole gereicht. Der Wagen war in allen Quali-Segmenten gut, aber es ist super-knifflig hier, eine konstant schnelle Runde zu zeigen, weil der Wind unterschiedlich stark weht und gerne auch die Richtung ändert.»



«Wenn du dann im ersten Sektor Rückenwind bekommst, dann hast du mit dem Rennwagen wirklich alle Hände voll zu tun. Meine erste Runde war vor diesem Hintergrund gut. Klar hätte ich gerne nochmals eine Runde gefahren, zum Glück haben wir es heute nicht gebraucht.»



«Der Wind hat verglichen zum Freitag komplett gedreht, mit Rückenwird durch die S-Kurven, dann wird das Auto an der Hinterachse ganz leicht, das Auto verliert Abtrieb, und dann wird es ein wenig haarig.»



Pole für den Sprint, Sieg im Sprint, Pole nun für den Grand Prix: Das sieht gut aus für Max Verstappen hier in Texas.



Max: «Schwer zu sagen, wie schnell wir im Rennen sein können. Aber in der Quali hat sich der Wagen besser angefühlt als im Sprint. Ich brauche wie im Sprint einen guten Start, dann sehen wir weiter.»





GP-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540

19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit





Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision







WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing