Lando Norris (McLaren/2.): Angst vor Max Verstappen

​Zweiter Startplatz für Lando Norris im kurzweiligen Qualifying zum Traditions-GP der USA: Der McLaren-Fahrer muss sich aber Max. Verstappen beugen. Danach sagt er: «Wir sind nicht schnell genug.»

Klar hätte sich Lando Norris gerne die Pole-Position für den USA-GP auf dem schwierigen Circuit of the Americas (COTA) gesichert, aber der Engländer kann sich trösten: Rein statistisch sind die Erfolgsaussichten auf den Grand-Prix-Sieg auf dem COTA von Startplatz 2 genau so gut wie von der Pole.

Norris fehlten zur 14. Formel-1-Pole einige Zehntel, danach gab der Brite zum Besten: «Wir sind auf eine Runde nicht schnell genug, darauf habe ich jetzt schon ein paar Mal hingewiesen. Aber ich tröste mich mit dem Gedanken, dass wir normalerweise im Rennen schneller sind als in der Quali. Also sollten meine Chancen für den Sonntag intakt sein.»

«Am Freitag habe ich mich im Auto wohler gefühlt als heute Samstag. Ich weiss nicht, ob die Anderen Fortschritte erzielt haben oder ob wir durch die veränderte Windrichtung mehr leiden. Es fiel mir einfach schwerer, gute Runden zu fahren. Aber ich will nicht jammern, denn ich stehe in der ersten Startreihe.»







GP-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540

19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit







Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision







WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





