Andrea Stella: Die McLaren-Dominanz ist vorbei!

McLaren-Teamchef Andrea Stella muss nach dem F1-Qualifying in Austin eingestehen: Sie haben nicht mehr das stärkste Auto, sind von der Konkurrenz (Max Verstappen und Red Bull Racing) überholt worden.

Seit dem Italien-GP in Monza scheint etwas in der Formel 1 gekippt zu sein: Nach Monaten der McLaren-Dominanz hat in Italien Max Verstappen von Red Bull Racing das Ruder übernommen. In Monza und Baku gewann der Niederländer, in Singapur wurde er Zweiter und landete erneut vor McLaren. Nun in Austin wird deutlich: Es lag nicht allein am Streckenlayout. McLaren-Teamchef Andrea Stella muss eingestehen, dass das englische Team nicht mehr das stärkste Auto hat.

Stella sagte nach der Quali in Austin, in der sich Papaya erneut Verstappen geschlagen geben musste: «Ich denke, wir müssen zugeben, dass Verstappen und Red Bull Racing derzeit das konkurrenzfähigste Auto haben. Wir haben über den Einfluss des Streckenlayouts gesprochen. Und ich denke, das trifft auf Baku zu, es trifft auf Singapur zu und in gewissem Maße auch auf Austin. Aber die Abstände, die wir derzeit zu Verstappen haben, lassen sich nicht allein auf das Streckenlayout zurückführen.»

Der italienische Ingenieur: «Ich denke, es ist klar, dass Red Bull Racing einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und wir müssen uns überlegen, wie wir mehr aus unserem Paket herausholen können. Nach Singapur haben wir darüber gesprochen, dass es auch für Mercedes Upgrades gab. Ich denke, Ferrari war hier in Austin immer ziemlich konkurrenzfähig. Hoffentlich hat das Streckenlayout einen Einfluss. Aber gleichzeitig denke ich, dass die Konkurrenten ihre Autos verbessert haben.»

Dazu kommt in Austin jetzt noch Pech: «Und wenn man so will, kommt noch hinzu, dass wir in der Qualifikation unsere Leistung nicht maximieren konnten, weil wir den Sprint verpasst haben. Es gibt also mehrere Faktoren. Aber insgesamt werden wir den Vorteil, den wir in einigen Rennen dieser Saison hatten, in der letzten Phase der Saison nicht unbedingt noch einmal erleben.» Die klare Dominanz von McLaren scheint also beendet.

Schon von Stella angesprochen: Das doppelte Sprint-Aus des Teams hat nicht nur acht WM-Punkte auf Max Verstappen gekostet, sondern beeinflusst auch das restliche Wochenende. Stella: «Die Tatsache, dass wir den Sprint nicht fahren konnten, war nicht nur wegen der verlorenen Punkte kostspielig, sondern auch, weil es sehr intensive und umfangreiche Arbeiten in der Garage waren. Wir müssen das Heck beider Autos austauschen. Wir müssen die Vorderradaufhängung von Oscar und einige andere Teile, darunter den Boden, austauschen. Es handelt sich also um erhebliche Schäden und eine erhebliche Belastung aus betrieblicher Sicht. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen Mechanikern und allen an den Arbeiten Beteiligten zu danken, denn angesichts des Arbeitsaufwands wurde alles präzise ausgeführt, und wir hatten zwei zuverlässige Autos für das Qualifying.»

Neben den Arbeiten fehlen auch Daten, die man im Sprint hätte sammeln können, erklärt der Ingenieur: «Wenn man den Sprint verpasst, verpasst man auch die Informationen über die Runden am Stück, die ebenfalls wichtig sind, um zu verstehen, wo man sein Auto feinabstimmen kann. Bei dieser Generation von Autos, die so empfindlich auf Fahrhöhen reagieren, verpasst man beispielsweise einige Informationen darüber, ob man noch einen letzten Millimeter herausholen kann oder nicht. Und ein Millimeter bedeutet bei dieser Generation von Autos eine erhebliche Anzahl von Millisekunden.» Und auf Millimeter und Millisekunden könnte es im WM-Endspurt noch ankommen…

GP-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540

19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20