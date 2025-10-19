Haas-Pilot Oliver Bearman dachte, er wäre gesperrt

Haas-Pilot Oliver Bearman bekam im Sprint eine 10-Sekunden-Zeitstrafe aufgebrummt. Der Brite verriet später: Er dachte sogar, er wäre deswegen ein Rennen lang gesperrt. Die Strafe fand er zu hart und «dumm».

Licht und Schatten am Samstag für Haas-Rookie Oliver Bearman in Austin: Im Sprint wurde er mit einer 10-Sekunden-Strafe Letzter, im Qualifying später am Tag sicherte er sich Startplatz 8. Die Zeitstrafe gab es, weil er im Duell mit Kimi Antonelli die Strecke verlassen hatte – und nach Ansicht der Rennleitung sich dadurch einen Vorteil verschaffte.

Bearman: «Das ist dumm. 10 Sekunden dafür… Ich will keine Dinge sagen, die ich besser nicht sagen sollte. Aber das war ziemlich hart.» Und er erklärte, warum es gar nicht erst in Frage kam, die Position zurückzugeben: «Wir hatten nicht viel Zeit, über einen Positionstausch nachzudenken, weil dann direkt das Safety-Car rauskam. Aber ich fand es marginal.»

Was Bearman umso besorgter machte rund um die Strafe: Er steht bereits bei zehn Strafpunkten (amtlich für einen Rookie!). Die nächsten zwei Strafpunkte bedeuten also ein Rennen Sperre für den jungen Briten. Bearman: «Ich dachte kurz, ich wäre jetzt ein Rennen gesperrt, deswegen war ich richtig, richtig genervt.»

Das war aber nicht der Fall – oder zumindest noch nicht. Die nächsten Punkte auf seinem Konto verfallen am 2. November, in Austin und Mexiko muss er also noch diszipliniert sein. Bislang hat nur ein Fahrer wegen 12 Strafpunkten eine Rennsperre bekommen. Das war Kevin Magnussen letztes Jahr. Für den gesperrten Dänen sprang übrigens ausgerechnet Bearman ein…

Haas hat an diesem Wochenende Upgrades dabei. Weil die Trainingszeit am Sprint-Wochenende begrenzt ist, hatte sein Teamkollege Esteban Ocon die neuen Teile schon im Training am Auto, ab der Sprint-Quali auch Bearman: «Es bringt uns in die richtige Richtung, aber das Auto ist so mehr am Limit und sensibler. Ich habe im Q2 einen Fehler im zweiten Lauf gemacht, weil ein bisschen Wind schon reicht, das Heck herumzureißen. Aber es ist definitiv schneller und darauf kommt es an.»

Auf seinen Quali-Platz 8 war Bearman aber mächtig stolz: «Es war schwierig. Ich bin ein Rookie, bin das erste Mal auf dieser Strecke und das an einem Sprintwochenende, der Kurs ist sehr holprig und ziemlich außergewöhnlich, ich hatte neue Teile am Auto. Ich bin also sehr froh über das, was wir mit dem Team erreicht haben.»

GP-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540

19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20