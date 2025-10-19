Lewis Hamilton (Ferrari): Endlich wieder aufs Podium?
Lewis Hamilton
Ungewöhnlich zuversichtliche Worte aus dem Hause Ferrari: Wo sonst Pessimismus und leise Worte dominieren, ist in Austin vorsichtige Zuversicht herauszuhören. Charles Leclerc verstand zwar nicht so recht, warum es plötzlich besser lief, freute sich aber über Platz 3 im Qualifying. Und auch Lewis Hamilton, der sich seit seinem Teamwechsel von Ferrari schwertat, kriegt wieder ein kleines Lächeln auf die Lippen – und wittert eine Chance, von Platz 5 anzugreifen.
Lewis Hamilton: «Niemand versteht, wie steil die Lernkurve ist, wenn man sich einem neuen Team anschließt, vor allem Ferrari. Es ist eine riesige Maschine, ein riesiges Team mit viel Bewegung. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, kommen als Team voran und ich bin optimistisch.»
Am Samstag im Sprint verpasste er knapp das Podium, wurde durch die vielen Ausfälle zwar nach vorne gespielt, musste sich aber am Ende mit Platz 4 zufriedengeben. Mit Startplatz 5 für den Grand Prix jetzt die nächste Chance, aufs Podest zu kommen – diesmal aufs Sprintpodest, das auch in den GP-Statistiken entsprechend zählt. Es wäre sein erstes GP-Podium in Rot.
Hamilton: «So nah war ich seit Gott weiß wie lange nicht mehr an einem Podium dran. Ich weiß es nicht mal mehr, es ist ewig her. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte… Aber ich werde alles geben, um zu versuchen, aufs Podium zu kommen.»
In Silverstone und Spielberg fuhr Hamilton im Rennen auf Platz 4 – in England von Platz 5 gestartet, in Österreich von Rang 4. Davor wurde er in Imola einmal ebenfalls Vierter. Ansonsten blieben die Highlights für Hamilton in seiner Ferrari-Zeit bislang aus – seinen Sprint-Sieg in China natürlich ausgenommen (da wären wir wieder bei dem Thema mit der GP-Statistik). Der Ferrari läuft in Austin aber traditionell gut (2024 gewann Leclerc hier) – davon könnte Hamilton profitieren.
GP-Qualifying, USA
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912
06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114
08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466
14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044
16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540
19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690
20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit
Sprint, Circuit of the Americas
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min
02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791
04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224
05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825
06. Alex Albon (T), Williams, +2,576
07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976
08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804
10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649
12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624
14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006
15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576
Out
Esteban Ocon (F), Haas, Kollision
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision
Lando Norris (GB), McLaren, Kollision
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision
WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 336 Punkte
02. Norris 314
03. Verstappen 281
04. Russell 244
05. Leclerc 177
06. Hamilton 130
07. Antonelli 89
08. Albon 73
09. Hadjar 39
10. Sainz 38
11. Hülkenberg 37
12. Alonso 36
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 22
17. Gasly 20
18. Bearman 18
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 333
03. Ferrari 307
04. Red Bull Racing 300
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 68
08. Sauber 55
09. Haas 46
10. Alpine 20