Lewis Hamilton (Ferrari): Endlich wieder aufs Podium?

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hofft von Startplatz 5 erstmals nach langer Zeit mal wieder auf ein Podium. Die Streckengegebenheiten könnten ihm helfen. Und eine weitere Eingewöhnung in seinem Team.

Ungewöhnlich zuversichtliche Worte aus dem Hause Ferrari: Wo sonst Pessimismus und leise Worte dominieren, ist in Austin vorsichtige Zuversicht herauszuhören. Charles Leclerc verstand zwar nicht so recht, warum es plötzlich besser lief, freute sich aber über Platz 3 im Qualifying. Und auch Lewis Hamilton, der sich seit seinem Teamwechsel von Ferrari schwertat, kriegt wieder ein kleines Lächeln auf die Lippen – und wittert eine Chance, von Platz 5 anzugreifen.

Lewis Hamilton: «Niemand versteht, wie steil die Lernkurve ist, wenn man sich einem neuen Team anschließt, vor allem Ferrari. Es ist eine riesige Maschine, ein riesiges Team mit viel Bewegung. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, kommen als Team voran und ich bin optimistisch.»

Am Samstag im Sprint verpasste er knapp das Podium, wurde durch die vielen Ausfälle zwar nach vorne gespielt, musste sich aber am Ende mit Platz 4 zufriedengeben. Mit Startplatz 5 für den Grand Prix jetzt die nächste Chance, aufs Podest zu kommen – diesmal aufs Sprintpodest, das auch in den GP-Statistiken entsprechend zählt. Es wäre sein erstes GP-Podium in Rot.

Hamilton: «So nah war ich seit Gott weiß wie lange nicht mehr an einem Podium dran. Ich weiß es nicht mal mehr, es ist ewig her. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte… Aber ich werde alles geben, um zu versuchen, aufs Podium zu kommen.»

In Silverstone und Spielberg fuhr Hamilton im Rennen auf Platz 4 – in England von Platz 5 gestartet, in Österreich von Rang 4. Davor wurde er in Imola einmal ebenfalls Vierter. Ansonsten blieben die Highlights für Hamilton in seiner Ferrari-Zeit bislang aus – seinen Sprint-Sieg in China natürlich ausgenommen (da wären wir wieder bei dem Thema mit der GP-Statistik). Der Ferrari läuft in Austin aber traditionell gut (2024 gewann Leclerc hier) – davon könnte Hamilton profitieren.

GP-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540

19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit

Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20