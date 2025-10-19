Ferrari: Sensation? Blamage? Hamilton/Leclerc uneinig

​Hand aufs Herz: Wissen Sie, wann Ferrari bei einem Grand Prix letztmals auf dem Podest stand? Es war Ende Juli in Belgien, mit Charles Leclerc auf P3. Die Aussichten in Texas sind undurchsichtig.

Kein Rennstall hat weltweit eine so grosse Fan-Gemeinde wie Ferrari, auch am Circuit of the Americas bei Austin (Texas). Aber selbst hier müssen die Tifosi (lokal ausgesprochen Tii-vou-sii) tapfer sein – denn die Erfolgsaussichten beim USA-GP sind unklar.

Kurzer Rückblick: Ferrari ist seit einem Jahr ohne GP-Sieg. Fast genau ein Jahr ist es her, dass Charles Leclerc hier in Texas gewonnen hat, eine Woche später legte Carlos Sainz in Mexiko noch.

In der Saison 2025 stand alleine Leclerc auf einem GP-Podest, fünf Mal, zuletzt Ende Juli als Dritter beim Grossen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps.

Lewis Hamilton ist vor dem 19. WM-Lauf der Saison 2025 ohne Podestplatz in einem Grand Prix, im Sprint von China hat er von Pole gewonnen, beim Sprint von Miami wurde er Dritter. Aber in einem Grand Prix ist P4 seine beste Platzierung (Imola, Spielberg, Silverstone).



Wie verworren die Saison von Ferrari ist, zeigen die Aussagen der zwei Fahrer nach dem Qualifying zum USA-GP. Leclerc meinte nach dem (für ihn selber überraschenden) dritten Startplatz: «Diese Leistungs-Unterschiede am gleichen Wochenende sind einfach nicht normal, und dabei ändern wir das Auto noch nicht mal fundamental. Das müssen wir uns alles detailliert anschauen.»



Gleichzeitig sprach Lewis Hamilton (Startplatz 5) von massiven Fortschritten. «Wir haben für diese Quali von den Abläufen etwas Neues versucht, und das hat funktioniert, ich habe da massiven Fortschritt erkannt. Wir reden hier vom ganzen Timing und der Art und Weise, wie sich das auf die Temperaturen der Reifen und damit auf den Speed des Autos auswirkt. In Bezug auf den Grand Prix vom Sonntag habe ich auch heute wieder im Sprint und in der Quali eine Menge gelernt darüber, was der Wagen braucht. Das macht Mut fürs Rennen.»



Leclerc ist fürs Rennen eher skeptisch: «Wir haben nicht den Speed von Verstappen mit Red Bull Racing oder von Norris im McLaren.»



Vielmehr glaubt der achtfache GP-Sieger aus Monaco, dass er unter Druck geraten wird von Russell, direkt hinter ihm, und von Piastri auf Startplatz 6.



Ferrari-Teamchef Fred Vasseur schätzt die Lage so ein: «Wir haben es in der Quali geschafft, die Reifen gut zu nutzen. Das Auto hat Potenzial, aber die Art und Weise, wie man die Reifen vorbereitet und sie in Bezug auf Temperatur und Druck in das richtige Arbeitsfenster bringt, ist der entscheidende Aspekt.»



«Und dieser Aspekt bestimmt diese Leistungsschwankungen viel häufiger als das Leistungsvermögen des Autos. Es ist kein Geheimnis, dass der SF-25 auf eine schnelle Runde ein recht empfindliches Auto ist, so sehr, dass es beim Übergang zwischen Q2 und Q3 Schwierigkeiten geben kann, mehr Leistung aus dem Wagen zu holen.»



Am Ende des Sprints monierte Hamilton starkes Untersteuern und Schwierigkeiten beim Aufwärmen der Vorderreifen, doch für Vasseur ist das in erster Linie eine Frage der Rennbedingungen: Bei verwirbelter Luft verändert sich die Fahrzeugbalance erheblich.



Vasseur: «Lewis lag ungefähr eine Sekunde hinter Sainz. Das verändert die Fahrzeugbalance komplett. Bei freier Fahrt hat man, sofern man richtig gearbeitet hat, ein gut ausbalanciertes Auto, aber man muss bedenken, dass man im Rennen halt meist hinter jemandem fährt. Am Ende hätte Lewis fast überholen können. Ich denke, sein Tempo war besser jenes von Carlos, aber im Sprint gab es keine Chance zum Überholen.»



Vasseur will sich nicht festlegen, ob Ferrari in Texas podestfähig ist: «Gucken wir mal.»







GP-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,510 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32,801

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:32,807

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,826

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:32,912

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:33,084

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:33,114

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:33,139

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:33,150

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,160

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:33,334

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:33,360

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:34,466

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:33,651

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:34,044

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:34,125

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:34,136

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,540

19. Alex Albon (T), Williams, 1:34,690

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, ohne Zeit







Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 37:58,229 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +0,395 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +0,791

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1,224

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,825

06. Alex Albon (T), Williams, +2,576

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2,976

08. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +4,147

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +4,804

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +5,126

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +5,649

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +6,228

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +6,624

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, +8,006

15. Oliver Bearman (GB), Haas, +13,576

Out

Esteban Ocon (F), Haas, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Kollision







WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 281

04. Russell 244

05. Leclerc 177

06. Hamilton 130

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hadjar 39

10. Sainz 38

11. Hülkenberg 37

12. Alonso 36

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 22

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 333

03. Ferrari 307

04. Red Bull Racing 300

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Spa 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing