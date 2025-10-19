Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Jerez: Toprak ist Superbike-Weltmeister

Live-Ticker USA-GP: Verstappen beunruhigt McLaren

Von Mathias Brunner
Tolle Stimmung am Circuit of the Americas
© SamBagnallSutton/Getty Images

Tolle Stimmung am Circuit of the Americas

​Max Verstappen will zum vierten Mal den Grossen Preis der USA gewinnen und die McLaren-Fahrer in der WM weiter in Atem halten. Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, was aus diesem Plan wird.
Krönt Max Verstappen am 19. Oktober sein bislang hervorragendes Wochenende auf dem Circuit of the Americas bei Austin? Der Red Bull Racing-Star hatte für den Sprint die Pole errungen und fuhr dann zum 13. Sprint-Sieg, am Samstag war er erneut der schnellste Mann.

Sein Plan für den Grossen Preis der USA in Texas: Den fünften Saisonsieg erobern (den vierten auf dem COTA) und hoffen, dass die McLaren-Fahrer erneut patzen. So würde er seine WM-Chancen intakt halten.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie der Traditions-GP der USA verläuft.


Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Zu ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

