Live-Ticker USA-GP: Verstappen beunruhigt McLaren

​Max Verstappen will zum vierten Mal den Grossen Preis der USA gewinnen und die McLaren-Fahrer in der WM weiter in Atem halten. Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, was aus diesem Plan wird.

Krönt Max Verstappen am 19. Oktober sein bislang hervorragendes Wochenende auf dem Circuit of the Americas bei Austin? Der Red Bull Racing-Star hatte für den Sprint die Pole errungen und fuhr dann zum 13. Sprint-Sieg, am Samstag war er erneut der schnellste Mann.

Sein Plan für den Grossen Preis der USA in Texas: Den fünften Saisonsieg erobern (den vierten auf dem COTA) und hoffen, dass die McLaren-Fahrer erneut patzen. So würde er seine WM-Chancen intakt halten.

Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie der Traditions-GP der USA verläuft.