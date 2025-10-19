Live-Ticker USA-GP: Verstappen beunruhigt McLaren
Tolle Stimmung am Circuit of the Americas
Krönt Max Verstappen am 19. Oktober sein bislang hervorragendes Wochenende auf dem Circuit of the Americas bei Austin? Der Red Bull Racing-Star hatte für den Sprint die Pole errungen und fuhr dann zum 13. Sprint-Sieg, am Samstag war er erneut der schnellste Mann.
Sein Plan für den Grossen Preis der USA in Texas: Den fünften Saisonsieg erobern (den vierten auf dem COTA) und hoffen, dass die McLaren-Fahrer erneut patzen. So würde er seine WM-Chancen intakt halten.
Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker, wie der Traditions-GP der USA verläuft.