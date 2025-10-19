Hamilton, Ferrari/4.: Rekord nach 43 Jahren ein Frust

​Wer hätte das vor der Saison 2025 gedacht? Lewis Hamilton hat es in 19 Grands Prix nicht geschafft, einen Podestplatz zu erringen. Damit ist ein 43 Jahre alter Rekord gebrochen. Aber Hamilton betont das Positive.

Lewis Hamilton hat in der Formel 1 so viele Rekorde errungen, aber auf diesen hier war er gewiss nicht scharf: Mit dem 19. Grand Prix der Saison 2025 auf dem Circuit of the Americas bei Austin geht seine Durststrecke ohne GP-Podestplatz weiter, Rang 4 in Texas.

Um genau zu sein, gibt es keinen Ferrari-Werksfahrer in der Königsklasse, der länger auf seinen ersten Podestplatz warten musste. Beim Franzosen Didier Pironi dauerte es 18 Grands Prix, dann gewann er auf umstrittene Art und Weise in Imola 1982 den Grossen Preis von San Marino.

Der unvergessene Gilles Villeneuve fühlte sich nach dem Rennen von Pironi betrogen (es ging um einen Nichtangriffs-Pakt) und schwor, nie wieder ein Wort mit Didier zu sprechen.

Was auf tragische Art und Weise geschah, denn beim folgenden GP-Wochenende verlor der Kanadier sein Leben.



Die einzigen Podestplatz-Highlight für Hamilton 2025: Sieg von Pole im Sprint von China, dritter Rang im Sprint von Miami.



Der siebenfache Champion konnte von Glück reden, sich vor Piastri und Russell ins Ziel zu retten, denn er berichtet kurz vor Schluss, er habe vorne rechts wohl einen platten Reifen.



Aber Hamilton konzentriert sich auf das Positive, wie er nach seinem vierten Platz im USA-GP sagt: «Ein tolles Mannschaftsergebnis, mit Charles auf dem Podest, und das zeigt, dass wir endlich in der Spur sind.»



«Das Rennen war ganz okay. Leider hatte ich einen schlechten Start und verlor beträchtlich an Boden. Zum Glück konnte ich in Kurve 1 einige Ränge wieder gutmachen.»



«Ich machte mir eine ganze Weile lang Hoffnungen auf den dritten Platz, aber nach dem Stopp lag ich um zehn Sekunden hinten, und damit war dieser Traum geplatzt.»



Auf das Duell mit Charles Leclerc angesprochen (der sich vehement zur Wehr setzte), spielt Lewis jede schwelende Rivalität herunter: «Letztlich spielt das fürs Ergebnis als Mannschaft keine Rolle, wer nun Dritter ist und wer Vierter. Wichtig ist, dass wir ein solides Resultat einfahren konnten und wieder eine Menge gelernt haben.»



«Es gibt vier Positives mitzunehmen aus diesem Rennen, leider fiel ich durch unsere Strategie um zehn Sekunden zurück. Was das Podest angeht – so nah und doch so fern ...»



«Fakt aber ist, ich fühle mich wohler im Wagen als früher, nun müsen wir es nur schaffen, noch mehr Leistung aus dem Auto zu kitzeln.»



Ach ja, und war war jetzt mit dem Platten? «Kurz vor Schluss traf ich etwas, das auf der Bahn lag, dann untersteuerte der Wagen wir verrückt, also nahm ich an, dass ich einen Platten habe.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20













