Daniel Ricciardo: «Verstappen unfassbar grandios»

​Vor etwas mehr als einem Jahr hat Daniel Ricciardo seinen 257. und letzten Grand Prix bestritten, in Singapur. Nach dem USA-GP in Austin meldet er sich zu Titeljäger Max Verstappen zu Wort.

Es ist ruhig geworden um Daniel Ricciardo. Der 36-jährige Australier fuhr vor knapp einem Jahr in Singapur seinen letzten Formel-1-WM-Lauf, seither ist er zum Markenbotschafter von Ford geworden. Der achtfache GP-Sieger, ein grosser Fan der USA und weilte auch in Austin, war aber im Fahrerlager nicht zu sehen.

Wortmeldungen des WM-Dritten von 2014 und 2016 sind selten, aber nach dem weltmeisterlichen Wochenende von Max Verstappen in Texas (Sieg von Pole im Sprint, Sieg von Pole im Grand Prix) hat Ricciardo via WhatsApp mit Fans gechattet.

Ricciardo sagte dabei zum möglichen Comback: «Also mein Nacken ist nicht mehr besonders stark. Kein Muskeltraining mehr für den Nacken, Gott sei Dank! Das habe ich wirklich nicht ausstehen können.»

Daniel hat als Stallgefährte von Max Verstappen erlebt, wie viel Talent der Niederländer hat. Die grandiose Darbietung in Texas kommt für den früheren Red Bull Racing-Piloten daher wenig überraschend: «Yeah, Max ist so unfassbar grandios, es ist absurd. Dieser Bursche ist dermassen gut. Gut, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber man kann es gar nicht genug betonen.»



Zur Siegesfahrt von Max in Texas (68. GP-Sieg, sein vierter beim USA-GP auf dem Circuit of the Americas) meint Daniel: «Ich schätze, Max konnte während des Rennens schon mal im Restaurant anrufen und sein Steak rosa bestellen.»



«Ich freue mich wahnsinnig darauf zu erleben, wie das in der WM weitergeht bei den kommenden Rennen. Max hält den Titelkampf am Leben, das ist fabelhaft.»



Noch ein anderer Fahrer erhält von Daniel Ricciardo ein dickes Lob: «Was Charles mit dem Ferrari anstellt, das ist sehr eindrucksvoll.»







USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34:00,161 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +7,979 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +15,373

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +28,536

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,678

06. George Russell (GB), Mercedes, +33,456

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +52,714

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +57,249

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:04,772 min

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:10,001

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:13,209

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:14,778

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:15,746

14. Alex Albon (T), Williams, +1:20,000

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,043

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:32,808

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Kollision







WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 346 Punkte

02. Norris 332

03. Verstappen 306

04. Russell 252

05. Leclerc 192

06. Hamilton 142

07. Antonelli 89

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 28

17. Gasly 20

18. Bearman 20

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 678 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 341

03. Ferrari 334

04. Red Bull Racing 331

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Sauber 59

09. Haas 48

10. Alpine 20



