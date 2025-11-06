Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist nicht gut genug»
Charles Leclerc
Das Ferrari-Team verpasste den Konstrukteurstitel im vergangenen Jahr um 14 WM-Punkte und auch in diesem Jahr ging die Team-WM-Krone an McLaren. Die Roten kämpfen um den zweiten Platz, und liegen derzeit auf «Best of the Rest»-Kurs. Allerdings nur mit hauchdünnem Vorsprung – Mercedes lauert mit einem Punkt Rückstand auf die Chance, an Ferrari vorbeizuziehen, und auch Red Bull Racing ist mit 10 Punkten in Schlagdistanz.
Für Charles Leclerc steht fest: «Natürlich ist es nicht gut genug, nur um den zweiten Platz zu kämpfen. Ich denke, wenn du für ein solches Team fährst, kann nur der Sieg gut genug sein. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir gegen einen sehr starken Gegner kämpfen, das ist ein Team, das schon lange in diesem Sport und auf seine ganz eigene Art und Weise speziell ist. Es ist also alles andere als Einfach. Aber eine so unglaubliche Marke wie Ferrari muss natürlich den Sieg zum Ziel haben.»
Der Monegasse, der in diesem Jahr bereits sieben Podestplätze, aber keinen GP-Sieg errungen hat, räumt gleichzeitig ein: «Wenn man sich anschaut, wo wir zum Saisonstart waren, dann ist das unsere aktuelle Lage gar nicht so schlecht. Wir haben sehr gute Fortschritte gemacht, und das war alles andere als einfach. Ich denke, wir haben auch wirklich gut verstanden, wie wir mit diesem Auto arbeiten müssen. Und wir kämpfen nun um den zweiten Platz. Im nächsten Jahr wollen wir dann um mehr kämpfen.»
Die Frage, ob er lieber den zweiten WM-Rang für die Mannschaft oder einen GP-Sieg für sich hätte, will Leclerc nicht beantworten: «Ich nehme Beides», erklärt er lächelnd. «Und natürlich ist es wahrscheinlicher, den zweiten Platz in der Team-Tabelle zu erobern, wenn man siegfähig ist. Ich würde sehr gerne einen Sieg feiern, und ich glaube, es wäre sehr wichtig, wenigstens einmal ganz oben zu stehen, nachdem es für alle hier schon so schwierig war. Als Team würden wir uns sehr über einen Sieg freuen, aber gleichzeitig muss der zweite Platz in der Konstrukteurswertung unser Ziel sein. Wir müssen Beides hinbekommen.»
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20