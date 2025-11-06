Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist nicht gut genug»

Ferrari-Star Charles Leclerc sprach vor dem viertletzten Rennwochenende der Saison in São Paulo über seine Ziele für die aktuelle Saison, die für den Rennstall aus Maranello schwieriger als erwartet verlief.

Das Ferrari-Team verpasste den Konstrukteurstitel im vergangenen Jahr um 14 WM-Punkte und auch in diesem Jahr ging die Team-WM-Krone an McLaren. Die Roten kämpfen um den zweiten Platz, und liegen derzeit auf «Best of the Rest»-Kurs. Allerdings nur mit hauchdünnem Vorsprung – Mercedes lauert mit einem Punkt Rückstand auf die Chance, an Ferrari vorbeizuziehen, und auch Red Bull Racing ist mit 10 Punkten in Schlagdistanz.

Für Charles Leclerc steht fest: «Natürlich ist es nicht gut genug, nur um den zweiten Platz zu kämpfen. Ich denke, wenn du für ein solches Team fährst, kann nur der Sieg gut genug sein. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir gegen einen sehr starken Gegner kämpfen, das ist ein Team, das schon lange in diesem Sport und auf seine ganz eigene Art und Weise speziell ist. Es ist also alles andere als Einfach. Aber eine so unglaubliche Marke wie Ferrari muss natürlich den Sieg zum Ziel haben.»

Der Monegasse, der in diesem Jahr bereits sieben Podestplätze, aber keinen GP-Sieg errungen hat, räumt gleichzeitig ein: «Wenn man sich anschaut, wo wir zum Saisonstart waren, dann ist das unsere aktuelle Lage gar nicht so schlecht. Wir haben sehr gute Fortschritte gemacht, und das war alles andere als einfach. Ich denke, wir haben auch wirklich gut verstanden, wie wir mit diesem Auto arbeiten müssen. Und wir kämpfen nun um den zweiten Platz. Im nächsten Jahr wollen wir dann um mehr kämpfen.»

Die Frage, ob er lieber den zweiten WM-Rang für die Mannschaft oder einen GP-Sieg für sich hätte, will Leclerc nicht beantworten: «Ich nehme Beides», erklärt er lächelnd. «Und natürlich ist es wahrscheinlicher, den zweiten Platz in der Team-Tabelle zu erobern, wenn man siegfähig ist. Ich würde sehr gerne einen Sieg feiern, und ich glaube, es wäre sehr wichtig, wenigstens einmal ganz oben zu stehen, nachdem es für alle hier schon so schwierig war. Als Team würden wir uns sehr über einen Sieg freuen, aber gleichzeitig muss der zweite Platz in der Konstrukteurswertung unser Ziel sein. Wir müssen Beides hinbekommen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20