Fernando Alonso: Nüchterne Prognose für Brasilien-GP

Fernando Alonso konnte in den letzten 5 GP nur 2 Mal punkten. Entsprechend nüchtern fällt seine Erfolgsprognose für das anstehende Sprint-Wochenende in Brasilien aus. Der Spanier hat sich ein realistisches Ziel gesetzt.

Für Fernando Alonso gab es in Mexiko nichts zu feiern. Der Spanier kämpfte mit Bremsproblemen und sah die Zielflagge nicht. Es war der dritte Nuller für ihn in den letzten fünf WM-Runden. Lichtblick war das Rennen in Singapur, dort konnte er als Siebter sechs WM-Zähler holen. Beim darauffolgenden Kräftemessen in Austin wurde er als Zehnter mit einem weiteren WM-Punkt belohnt.

Gefragt nach seinen Erfolgsaussichten in São Paulo erklärte der Aston Martin-Routinier denn auch nüchtern: «Ich weiss nicht, was möglich ist, mal schauen, wie es im Training läuft. Aber wir waren in den vergangenen Monaten nicht besonders konkurrenzfähig, deshalb denke ich nicht, dass wir hier plötzlich wie durch Zauberhand besonders stark sein werden.»

«Aber wir können immer noch um Punkte kämpfen», tröstete sich Alonso im gleichen Atemzug. «Ich denke, das ist das Ziel, das wir uns setzen können. Denn ich gehe nicht davon aus, dass sich die Top-4-Rennställe hier schwer tun werden, das realistische Ziel ist also der neunte oder zehnte Platz. Mal schauen, ob wir einen davon erobern können.»

Hoffnung macht das Sprint-Format, betont der 44-Jährige: «Ich glaube, dass wir dadurch einen Vorteil haben, denn uns bleibt nur ein freies Training, und dann steht schon das Sprint-Qualifying an. Es könnte am Samstag regnen, und dann ist schon das Rennen. Dass ich ein bisschen mehr Erfahrung auf dieser Strecke habe als die anderen Fahrer, ist eine Hilfe für uns. Mal schauen, was möglich ist. Wenn wir keine Punkte holen, liegt es sicher nicht am Format, sondern daran, dass wir nicht schnell genug sind.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20