Franco Colapinto: Formel-1-Zukunft noch ungewiss?

In Mexiko wurde gemunkelt, dass Franco Colapinto seine Formel-1-Zukunft bei Alpine schon gesichert hat. Der Argentinier selbst lässt sich aber auch in Brasilien nicht in die Karten schauen.

Nachdem Jack Doohan in den ersten sechs WM-Runden des Jahres im Alpine-Renner nicht überzeugen konnte, wurde der Australier durch Franco Colapinto ersetzt. Der Argentinier übernahm das Steuer zum Start der Europa-Saison und gab fortan an der Seite von Pierre Gasly Gas.

Die Erfolgsbilanz blieb seither bescheiden: Während der Franzose in derselben Zeit 13 seiner bisherigen 20 WM-Punkte erobern konnte, blieb der 22-Jährige bisher ohne WM-Zähler. Trotzdem ist er in der engeren Auswahl für das Cockpit.

Sein Gegner ist der Este Paul Aron, der noch keine Formel-1-Erfahrung gesammelt hat. Alpine-Sonderberater Flavio Briatore bestätigte: Einer der Beiden soll den zweiten Platz neben Routinier Gasly bekommen. In Mexiko waren Vertreter von Colapintos Sponsoren zu Gast im Fahrerlager. Angeblich, um die letzten Details zur Vertragsverlängerung zu klären.

Doch Colapinto will seinen Verbleib im Team aus Enstone nicht bestätigen. In Brasilien beteuert er: «Ich weiss noch nichts und nehme Rennen für Rennen. Jetzt konzentriere ich mich einfach auf dieses Wochenende. Die Strecke und der Ort hier gefallen mir sehr, und dass ich in Brasilien im Formel-1-Renner ausrücken kann, ist sehr speziell für mich. Ich kann es nicht erwarten, auf die Strecke zu gehen.»

«Ich blicke nicht zu sehr auf die Zukunft», beteuerte der aktuelle WM-Zwanzigste. «Ich will mich weiterhin ganz auf dieses Jahr konzentrieren und besser abschneiden. Wir betreiben einen grossen Aufwand, um dem Team einige gute Resultate zu bescheren», betonte der 22-fache GP-Teilnehmer, der im vergangenen Jahr im Williams zwei Mal in die Punkte fuhr und dabei fünf WM-Zähler sammelte.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20