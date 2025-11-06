Max Verstappen bleibt cool: «Verspüre keinen Druck»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist auch vier Rennen vor dem Saisonende noch im Titelkampf. Der Red Bull Racing-Star spricht über seine Chancen gegen McLaren und die Stärken und Schwächen seiner Gegner.

Max Verstappen geht mit einem Rückstand von 36 Punkten auf WM-Leader Lando Norris ins viertletzte Rennen der Saison. Vom zweitplatzierten Oscar Piastri trennen ihn 35 WM-Zähler. Der Red Bull Racing-Star weiss: Die Chance ist da, seinen Titel erneut zu verteidigen und die fünfte WM-Krone in Folge zu feiern.

Dabei profitiert er vom Nummer-1-Status in seinem Team. Seine Gegner haben dieses Privileg nicht, denn McLaren will beiden Fahrern eine faire Chance geben. Die sogenannten «Papaya-Rules» sollen dafür sorgen, dass keiner der beiden Stallgefährten Norris und Piastri bevorzugt wird.

Verstappen sagt dazu: «Natürlich ist es in gewisser Hinsicht nett, dass sich das Team auf mich konzentriert. Und da wir schon sehr lange zusammenarbeiten, kennen wir uns auch sehr gut. Wir haben zusammen schon viele Erfolge gefeiert, und es besteht die Chance, dass wir auch diesmal die WM gewinnen. Wir werden natürlich alles geben, um das zu schaffen. Bei McLaren gibt es natürlich eine gewisse Ablenkung, weil beide Fahrer im Rennen sind. Gleichzeitig haben sie immer noch ein sehr sehr schnelles Auto.»

«Wenn man mich fragen würde, ob ich dafür diese Situation in Kauf nehmen würde, dann würde ich das natürlich tun. Mich kümmert das eh wenig. Gebt mir einfach das schnellste Auto und ich fahre so schnell, wie es nötig ist. Wir müssen also sicherstellen, dass wir ein schnelleres Auto haben und vor ihnen landen – so einfach ist das», fügt der ehrgeizige Niederländer nüchtern an.

«Ich verspüre keinen Druck», stellt Verstappen daraufhin klar. «Auch wenn es nicht klappen sollte, weiss ich, dass ich eine wirklich gute Saison gezeigt habe. Und ich kann wirklich sagen, dass es sehr schwierig ist, das so hinzubekommen, wie wir es getan haben.»

«Man muss auch realistischerweise sehen, was unsere Möglichkeiten im Verlauf der Saison waren. Und dass wir immer noch im Rennen um den Titel sind, ist bereits sehr bemerkenswert. Das hat natürlich mit dem Team zu tun, das die Wende geschafft hat. sie haben nie aufgegeben, und das ist eine unserer Stärken. Wir waren zeitweise mehr als 100 Punkte hinter dem Spitzenreiter, und trotzdem reden wir jetzt immer noch vom Titel. Das ist meiner Ansicht nach beachtlich.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20