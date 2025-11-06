WM-Zweifel: Oscar Piastris Antwort an die Kritiker

Weil Oscar Piastri zuletzt deutlich schlechtere Leistungen als sein Teamkollege Lando Norris gezeigt hat, werden die WM-Qualitäten des McLaren-Stars in Frage gestellt. Der Australier hat eine klare Antwort darauf.

Dass sich Oscar Piastri in letzter Zeit schwer tut, zeigt schon der Blick auf die WM-Tabelle. Da wird deutlich, dass der Australier aus dem McLaren-Team in den jüngsten vier GP-Wochenenden mit 32 WM-Zählern nur halb so viele Punkte wie sein Stallgefährte Lando Norris gesammelt hat. Noch grösser ist der Unterschied zu Titelverteidiger Max Verstappen, der in Baku, Singapur, Austin und Mexiko 91 Punkte erobern konnte.

Einige GP-Beobachter und Fans sparen denn auch nicht mit Kritik an Piastri. Der 24-Jährige aus Melbourne verfüge nicht über die nötigen WM-Qualitäten, ätzen sie. Darauf wurde Piastri im Fahrerlager am Autódromo José Carlos Pace in Interlagos angesprochen. «Die Leute dürfen denken, was sie wollen, oder?», antwortet er trotzig.

«Ich weiss für mich, dass ich über die nötigen Fähigkeiten verfüge, um die WM für mich zu entscheiden. Ja, es gab einige Rückschläge, aber dieses Jahr hatten alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Rückschlägen zu kämpfen. Ich bin überzeugt, dass ich insbesondere aus den letzten beiden Wochenenden viel Hilfreiches gelernt habe.»

«Und ich bin auch zuversichtlich, dass ich auch einige Höhepunkte erreichen kann, die ich dieses Jahr schon hatte. Es sind immer noch viele Runden zu fahren und ich bin guter Dinge, was meine WM-Chancen angeht», stellt Piastri klar.

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20