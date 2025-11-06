WM-Zweifel: Oscar Piastris Antwort an die Kritiker
Dass sich Oscar Piastri in letzter Zeit schwer tut, zeigt schon der Blick auf die WM-Tabelle. Da wird deutlich, dass der Australier aus dem McLaren-Team in den jüngsten vier GP-Wochenenden mit 32 WM-Zählern nur halb so viele Punkte wie sein Stallgefährte Lando Norris gesammelt hat. Noch grösser ist der Unterschied zu Titelverteidiger Max Verstappen, der in Baku, Singapur, Austin und Mexiko 91 Punkte erobern konnte.
Einige GP-Beobachter und Fans sparen denn auch nicht mit Kritik an Piastri. Der 24-Jährige aus Melbourne verfüge nicht über die nötigen WM-Qualitäten, ätzen sie. Darauf wurde Piastri im Fahrerlager am Autódromo José Carlos Pace in Interlagos angesprochen. «Die Leute dürfen denken, was sie wollen, oder?», antwortet er trotzig.
«Ich weiss für mich, dass ich über die nötigen Fähigkeiten verfüge, um die WM für mich zu entscheiden. Ja, es gab einige Rückschläge, aber dieses Jahr hatten alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Rückschlägen zu kämpfen. Ich bin überzeugt, dass ich insbesondere aus den letzten beiden Wochenenden viel Hilfreiches gelernt habe.»
«Und ich bin auch zuversichtlich, dass ich auch einige Höhepunkte erreichen kann, die ich dieses Jahr schon hatte. Es sind immer noch viele Runden zu fahren und ich bin guter Dinge, was meine WM-Chancen angeht», stellt Piastri klar.
Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049
04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065
06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837
07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min
10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863
11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048
12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Carlos Sainz (E), Williams, +4
Out
Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor
Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden
WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 357 Punkte
02. Piastri 356
03. Verstappen 321
04. Russell 258
05. Leclerc 210
06. Hamilton 146
07. Antonelli 97
08. Albon 73
09. Hülkenberg 41
10. Hadjar 39
11. Sainz 38
12. Alonso 37
13. Bearman 32
14. Stroll 32
15. Lawson 30
16. Ocon 30
17. Tsunoda 28
18. Gasly 20
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)
02. Ferrari 356
03. Mercedes 355
04. Red Bull Racing 346
05. Williams 111
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 69
08. Haas 62
09. Sauber 60
10. Alpine 20