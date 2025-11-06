Lewis Hamilton: Forderung an die FIA-Regelhüter

Lewis Hamilton kassierte in Mexiko fürs Abkürzen eine Zeitstrafe, weil er sich einen Vorteil verschafft hatte. Andere Fahrer wurden für Ausritte verschont. Der Ferrari-Star hat eine klare Forderung an die Regelhüter.

Dass beim Start gleich mehrere Fahrer die ersten paar Kurven nicht erwischten und neben der Bahn unterwegs waren, hatte keine Konsequenzen. Die FIA-Regelhüter liessen den WM-Teilnehmern wie üblich mehr Spielraum auf den ersten Metern des Rennens. Eine schmerzliche 10-sec-Zeitstrafe musste hingegen Lewis Hamilton hinnehmen.

Denn der siebenfache Weltmeister, der sich nach dem erfolgreichen Qualifying und Startplatz 3 Hoffnungen auf seinen ersten GP-Podestplatz in Ferrari-Rot gemacht hatte, fiel durch das Urteil der Regelhüter weit zurück. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Achter.

Schon nach dem Rennen fand der 40-Jährige klare Worte. «Das war wirklich frustrierend», schimpfte der Rekord-GP-Sieger bei «DAZN». «Max hat in der dritten Kurve auch abgekürzt, und nichts passierte. Dann war ich neben der Bahn, weil meine Reifen so dreckig waren, und ich musste durchs Gras, denn ich schaffte es nicht, die Kurve zu erwischen, Und ich fragte noch über Funk nach, ob ich meine Position zurückgeben müsse, um eine Strafe zu vermeiden. Aber es hiess nein – und dann gab es zehn Strafsekunden.»

In Brasilien wurde der Ferrari-Star danach gefragt, ob er nun Klarheit darüber bekommen habe, warum er eine Strafe kassierte und andere Fahrer nicht. Und er stellte klar: «Nicht wirklich, es gibt keine Klarheit. Ich denke, das ist wohl Teil des Problems, was die Transparenz und Rechenschaftspflicht angeht. Da werden Entscheidungen hinter den Kulissen getroffen, die letztlich ganze Karrieren beeinflussen und über den Ausgang der WM entscheiden können, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Ich weiss nicht, ob ihnen das bewusst ist, aber das muss man angehen und da muss noch einiges getan werden.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20