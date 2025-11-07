Verstappen: Wie Mercedes und Ferrari helfen können

Vor dem Kräftemessen in Brasilien fehlen Max Verstappen 36 Punkte auf WM-Leader Lando Norris. Der Red Bull Racing-Star weiss: Er könnte Schützenhilfe und etwas Glück brauchen, um den WM-Titel erfolgreich zu verteidigen.

Wer hätte das gedacht: Max Verstappen ist auch vier Rennen vor dem Ende der Saison noch im Titelkampf dabei. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team hat einen Rückstand von 36 Punkten auf WM-Leader Lando Norris. Von dessen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri trennen ihn 35 Zähler. Der Rückstand war schon wesentlich grösser – zeitweise betrug er mehr als 100 Punkte.

Der Niederländer konnte aber in den jüngsten Kräftemessen deutlich Boden gutmachen. Ob es reicht, um am Ende den fünften WM-Titel in Folge zu feiern, ist jedoch fraglich. Verstappen weiss: Er könnte etwas Schützenhilfe von seinen Gegnern gebrauchen. Im Fahrerlager von São Paulo sagt er auf die Frage, wie wichtig Mercedes und Ferrari in seinem Kampf um den Titelkampf gegen das McLaren-Duo sind: «Sie könnten mir helfen, indem sie schneller sind als McLaren. Aber in erster Linie müssen wir schneller sein, um die Lücke zu schliessen.»

«Wir werden sehen, was möglich ist. Wir hatten natürlich ein paar gute WM-Runden, in denen wir den Rückstand verhindern konnten. Aber nun sind es nur noch vier Rennwochenenden, und die Lücke ist immer noch ziemlich gross. Ich muss an jedem Wochenende deutlich mehr Punkte holen, und das ist nicht so einfach», betont der 28-Jährige.

Und in diesem Jahr, in dem er in seinem Red Bull Racing-Renner nicht dominiert, ist das viel verlangt. «Wenn es eine Saison wie 2023 wäre, dann würde ich vier Rennen vor dem Ende bei einem Rückstand von 36 Punkten sagen, dass es kein Problem ist. Locker. Doch in dieser Saison lief es etwas anders.»

«Es wird also nötig sein, dass wir alles weiter verbessern und jedes Rennwochenende richtig hinbekommen. Und abgesehen davon werden wir wahrscheinlich auch in einer der WM-Runden etwas Glück brauchen, um deutlich besser abzuschneiden. Aber wir werden alles geben. Ob das dann reicht, um am Ende die Nase vorn zu haben, werden wir sehen.»

Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:58,574 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,324 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +31,049

04. Oliver Bearman (GB), Haas, +40,955

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,065

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +47,837

07. George Russell (GB), Mercedes, +50,287

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +56,446

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:15,446 min

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:16,863

11. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:19,048

12. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Carlos Sainz (E), Williams, +4

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsen

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Motor

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 20 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 357 Punkte

02. Piastri 356

03. Verstappen 321

04. Russell 258

05. Leclerc 210

06. Hamilton 146

07. Antonelli 97

08. Albon 73

09. Hülkenberg 41

10. Hadjar 39

11. Sainz 38

12. Alonso 37

13. Bearman 32

14. Stroll 32

15. Lawson 30

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 20

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 713 Punkte (Weltmeister)

02. Ferrari 356

03. Mercedes 355

04. Red Bull Racing 346

05. Williams 111

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 69

08. Haas 62

09. Sauber 60

10. Alpine 20