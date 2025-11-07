Verstappen: Wie Mercedes und Ferrari helfen können
Max Verstappen
Wer hätte das gedacht: Max Verstappen ist auch vier Rennen vor dem Ende der Saison noch im Titelkampf dabei. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team hat einen Rückstand von 36 Punkten auf WM-Leader Lando Norris. Von dessen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri trennen ihn 35 Zähler. Der Rückstand war schon wesentlich grösser – zeitweise betrug er mehr als 100 Punkte.
Der Niederländer konnte aber in den jüngsten Kräftemessen deutlich Boden gutmachen. Ob es reicht, um am Ende den fünften WM-Titel in Folge zu feiern, ist jedoch fraglich. Verstappen weiss: Er könnte etwas Schützenhilfe von seinen Gegnern gebrauchen. Im Fahrerlager von São Paulo sagt er auf die Frage, wie wichtig Mercedes und Ferrari in seinem Kampf um den Titelkampf gegen das McLaren-Duo sind: «Sie könnten mir helfen, indem sie schneller sind als McLaren. Aber in erster Linie müssen wir schneller sein, um die Lücke zu schliessen.»
«Wir werden sehen, was möglich ist. Wir hatten natürlich ein paar gute WM-Runden, in denen wir den Rückstand verhindern konnten. Aber nun sind es nur noch vier Rennwochenenden, und die Lücke ist immer noch ziemlich gross. Ich muss an jedem Wochenende deutlich mehr Punkte holen, und das ist nicht so einfach», betont der 28-Jährige.
Und in diesem Jahr, in dem er in seinem Red Bull Racing-Renner nicht dominiert, ist das viel verlangt. «Wenn es eine Saison wie 2023 wäre, dann würde ich vier Rennen vor dem Ende bei einem Rückstand von 36 Punkten sagen, dass es kein Problem ist. Locker. Doch in dieser Saison lief es etwas anders.»
«Es wird also nötig sein, dass wir alles weiter verbessern und jedes Rennwochenende richtig hinbekommen. Und abgesehen davon werden wir wahrscheinlich auch in einer der WM-Runden etwas Glück brauchen, um deutlich besser abzuschneiden. Aber wir werden alles geben. Ob das dann reicht, um am Ende die Nase vorn zu haben, werden wir sehen.»
