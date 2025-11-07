Brasilien-GP im TV: Regen kommt, Meteorologen warnen
So sah das in der Quali von Brasilien 2024 aus – das Abschlusstraining musste dann am Sonntag nachgeholt werden
Die Fachkräfte der Formel 1 bereiten sich in Brasilien auf einen chaotischen 8. November vor. Es beginnt alles ganz harmlos: Heute Freitag (7. November) werden die GP-Asse bei bedecktem Himmel das freie Training bestreiten, ab 19.30 (europäischer Winterzeit) geht es dann in die Sprint-Quali – das alles auf trockener Bahn.
Aber dann kommt’s knüppeldick: Die Meteorologen haben für den Samstag (mit dem Sprint und der Qualifikation für den Grand Prix) eine Starkregen-Warnung herausgegeben. Die Chance ist sehr hoch, dass die Strecke mit Niederschlägen der Stufe 4 eingedeckt wird, der höchsten Stufe, welche in Brasilien für Regen klassifiziert wird.
Das weckt Erinnerungen an 2024, als die GP-Quali wegen exakt solch misslicher Verhältnisse nicht stattfinden konnte und am Sonntagmorgen vor dem Grand Prix nachgeholt werden musste.
Gemäss Wetterfröschen werden schwerste Niederschläge schon ab 9.00 Uhr Lokalzeit erwartet, also zwei Stunden vor dem geplanten Start des Sprints. Für den Rest des Tages samt Abschlusstraining für den WM-Lauf gelten die Niederschlagsstufen 2 bis 3.
Die exakte Vorhersagen im Grossraum São Paulo ist selbst für lokale Spezialisten extrem schwierig, weil starke Winde Regenzellen vor sich hertreiben und sich die Verhältnisse verblüffend schnell ändern können.
Grosser Preis von São Paulo im TV
Freitag, 7. November
