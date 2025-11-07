Brasilien-GP im TV: Regen kommt, Meteorologen warnen

So sah das in der Quali von Brasilien 2024 aus – das Abschlusstraining musste dann am Sonntag nachgeholt werden

​2024 konnte das Abschlusstraining zum Grossen Preis von São Paulo nicht wie geplant stattfinden – Piste unter Wasser. Es wurde am Sonntagmorgen nachgeholt. Nun droht in Interlagos erneut Chaos.

Die Fachkräfte der Formel 1 bereiten sich in Brasilien auf einen chaotischen 8. November vor. Es beginnt alles ganz harmlos: Heute Freitag (7. November) werden die GP-Asse bei bedecktem Himmel das freie Training bestreiten, ab 19.30 (europäischer Winterzeit) geht es dann in die Sprint-Quali – das alles auf trockener Bahn.

Aber dann kommt’s knüppeldick: Die Meteorologen haben für den Samstag (mit dem Sprint und der Qualifikation für den Grand Prix) eine Starkregen-Warnung herausgegeben. Die Chance ist sehr hoch, dass die Strecke mit Niederschlägen der Stufe 4 eingedeckt wird, der höchsten Stufe, welche in Brasilien für Regen klassifiziert wird.

Das weckt Erinnerungen an 2024, als die GP-Quali wegen exakt solch misslicher Verhältnisse nicht stattfinden konnte und am Sonntagmorgen vor dem Grand Prix nachgeholt werden musste.

Gemäss Wetterfröschen werden schwerste Niederschläge schon ab 9.00 Uhr Lokalzeit erwartet, also zwei Stunden vor dem geplanten Start des Sprints. Für den Rest des Tages samt Abschlusstraining für den WM-Lauf gelten die Niederschlagsstufen 2 bis 3.



Die exakte Vorhersagen im Grossraum São Paulo ist selbst für lokale Spezialisten extrem schwierig, weil starke Winde Regenzellen vor sich hertreiben und sich die Verhältnisse verblüffend schnell ändern können.





Grosser Preis von São Paulo im TV

Freitag, 7. November

06.00 Sky Sport F1 – Sprint von São Paulo 2023

07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989

07.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2003

10.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2008

12.05 Sky Sport F1 – Inside Story: Norris in Australien 2025

12.25 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 2012

14.30 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

15.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

15.20 ORF 1 – Beginn Übertragung freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung freies Training

15.30 Freies Training

17.00 Sky Sport F1 – WM-Finale von Brasilien 2008

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.25 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint-Qualifying

19.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Ticker)

20.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Brasilien 1989

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

22.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training



Samstag, 8. November

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

08.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von São Paulo 2024

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

14.00 ServusTV – Vorberichte Sprint

14.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp-Chaos

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

14.45 ORF 1 – Beginn Übertragung Sprint

14.50 SRF zwei – Beginn Übertragung Sprint

15.00 Sprint (bei uns im Ticker)

16.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

16.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

18.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying

18.55 SRF zwei – Beginn Übertragung GP-Qualifying

18.55 ORF 1 – Beginn Übertragung GP-Qualifying

19.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP-Qualifying

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint



Sonntag, 9. November

07.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

07.45 Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Kimi Räikkönen

13.20 Sky Sport F1 – Best Onboards: Mark Webber

13.45 Sky Sport F1 – Best Onboards: Max Verstappen

14.10 Sky Sport F1 – Best Onboards: Daniel Ricciardo

14.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

16.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

16.40 ORF 1 – Formel-1-News

17.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

17.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

18.00 Grosser Preis von São Paulo (bei uns im Ticker)

19.40 ORF 1 – Analysen

19.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

20.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

21.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.55 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

04.05 ORF 1 – Wiederholung Rennen