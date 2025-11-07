Rätsel Racing-Raritäten: Die personifizierte Hoffnung

​Bei unserem Rätsel Racing-Raritäten ist ein Fahrer zu sehen, der als die personifizierte Hoffnung galt, wenn er zum Rennstart rollte. Wer ist hier zu sehen? Wo und wann ist dieses Bild entstanden?

Meist aus dem Archiv unserer Partner der britischen Foto-Agentur LAT stellen wir jede Woche ein kleines Stück Motorsport-Historie vor. Das Vorgehen ist kinderleicht – sagen Sie uns, wer zu erkennen ist, wo und wann das Bild entstand (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kleinen Preis. Bitte Namen, Adresse, Geburtsjahr und Telefonnummer nicht vergessen. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com.

Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.

Die Auflösung des letzten Rätsels: Der Brasilianer Luiz Bueno mit seinem Surtees TS9-Ford in Interlagos 1973. Er wurde beim Heimrennen vier Mal überrundeter Zwölfter.

Am Talent mangelte es dem am 16. Januar 1937 in São Paulo geborenen Luiz Pereira Bueno nicht: In den 60er Jahren wurde er zwei Mal brasilianischer Tourenwagen-Champion.



Er reiste 1969 nach England, um dort Formel Ford zu fahren. Er gewann fünf Rennen, aber dann kehrte er in seine Heimat zurück, um die Tourenwagenkarriere fortzusetzen. Er hatte schlicht keine Lust, mehr Zeit in Europa zu verbringen, die ständige Suche nach Geldgebern ermüdete ihn. Damit war eine internationale Laufbahn vereitelt.



Bueno nahm an zwei Formel-1-Rennen teil. Der Grosse Preis von Brasilien 1972 in Interlagos war ein Probelauf, die Brasilianer sollten beweisen, dass sie fähig sein, einen Grand Prix durchzuführen. Das Rennen trug kein WM-Prädikat. Bueno sass als 35jähriger Formel-1-Neuling im zweiten March neben Ronnie Peterson und kam als Sechster ins Ziel.



Der Sieger hiess Carlos Reutemann (Brabham-Ford), vor Peterson und Wilson Fittipaldi (ebenfalls Brabham). Der von Pole-Position gestartete Emerson Fittipaldi (Lotus) fiel wegen Aufhängungsschadens aus.



Ein Jahr später wurde erneut in Interlagos gefahren, dieses Mal war das Rennen Teil der Formel-1-WM, der zweite von 15 Saisonläufen. Lokalheld Emerson Fittipaldi gewann. Bueno ging als Letzter ins Rennen und wurde mit vier Runden Rückstand auf Emerson Zwölfter. Buenos Stallgefährte Carlos Pace im neueren Surtees-Modell schied aus.



Bueno gewann in seinem Heimatland in den 70er Jahren weiter Touren- und Sportwagenrennen. Am 8. Februar 2011 verlor er seinen Kampf gegen den Krebs.



Damit zum neuen Rätsel: Dieser Mann war die personifizierte Hoffnung.



Damit zum neuen Rätsel: Dieser Mann war die personifizierte Hoffnung.