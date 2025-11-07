Max Verstappen (6.): Harte Worte nach Sprint-Quali
Bereits im ersten Training auf dem Autódromo José Carlos Pace lief es nicht nach Plan: Max Verstappen schaffte es nicht, auf den weichen Reifen eine schnelle Runde zu drehen und belegte nach einer Stunde und 31 Umrundungen nur den 17. Platz auf der Zeitenliste. Dennoch schaffte er es im Sprint-Qualifying ins letzte Segment, blieb dort aber letztlich nur der Sechstschnellste.
Danach klagte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team: «Ich hatte viele Vibrationen im Auto, auch das Fahrverhalten hat mir Mühe bereitet. Mir fehlte einfach der Grip und der Mittelsektor war einfach nur fürchterlich.»
Und der 68-fache GP-Sieger schilderte: «Ich brachte das Auto einfach nicht zum Einlenken. Gleichzeitig konnte ich mich auch nicht auf das Heck verlassen. Das war also ziemlich schlecht für uns, aber es ist, wie es ist.»
Dass die Wetterprognose für den Samstag Regen voraussagt, hebt die Stimmung des vierfachen Champions nicht: «Ich weiss nicht», winkte er auf die Frage, ob das Wetter hilfreich sein könnte, ab. «Es ist ziemlich klar, dass uns irgendetwas fehlt, und ich erwarte nicht, dass wir plötzlich um Meilen besser sein werden, wenn die Bahn nass ist. Aber wir werden es morgen sehen.»
Sprint-Qualifying, Brasilien
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811
12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923
15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666
18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872
20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120
Auf Pole für den Sprint
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren