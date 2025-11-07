Max Verstappen (6.): Harte Worte nach Sprint-Quali

Für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen verlief das Sprint-Qualifying auf dem Interlagos-Rundkurs so gar nicht nach Wunsch. Der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.

Bereits im ersten Training auf dem Autódromo José Carlos Pace lief es nicht nach Plan: Max Verstappen schaffte es nicht, auf den weichen Reifen eine schnelle Runde zu drehen und belegte nach einer Stunde und 31 Umrundungen nur den 17. Platz auf der Zeitenliste. Dennoch schaffte er es im Sprint-Qualifying ins letzte Segment, blieb dort aber letztlich nur der Sechstschnellste.

Danach klagte der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team: «Ich hatte viele Vibrationen im Auto, auch das Fahrverhalten hat mir Mühe bereitet. Mir fehlte einfach der Grip und der Mittelsektor war einfach nur fürchterlich.»

Und der 68-fache GP-Sieger schilderte: «Ich brachte das Auto einfach nicht zum Einlenken. Gleichzeitig konnte ich mich auch nicht auf das Heck verlassen. Das war also ziemlich schlecht für uns, aber es ist, wie es ist.»

Dass die Wetterprognose für den Samstag Regen voraussagt, hebt die Stimmung des vierfachen Champions nicht: «Ich weiss nicht», winkte er auf die Frage, ob das Wetter hilfreich sein könnte, ab. «Es ist ziemlich klar, dass uns irgendetwas fehlt, und ich erwarte nicht, dass wir plötzlich um Meilen besser sein werden, wenn die Bahn nass ist. Aber wir werden es morgen sehen.»

Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren