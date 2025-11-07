Kimi Antonelli (2.): Das kostete die Sprint-Pole
Kimi Antonelli
Nach nur einer Trainingssession, in der er 37 Runden drehte und letztlich der Zehntschnellste blieb, erlebte Kimi Antonelli einen nervenaufreibenden Start ins Sprint-Qualifying. Der Rookie aus dem Mercedes-Team war im erste Abschnitt sechs Hundertstel schneller als Franco Colapinto und rettete sich damit ins SQ2. «Das war etwas stressiger als erwartet», gestand er rückblickend.
Sehr viel besser lief es in den anderen beiden Abschnitten der Zeitenjagd: Das zweite Segment des Sprint-Qualifyings beendete er als Fünftschnellster, am Ende durfte er sich über die zweitschnellste Rundenzeit freuen, die Pole verpasste er um 97 Tausendstel.
«Das Auto fühlte sich schon am Anfang gut an und ich war mir schon im SQ1 sicher, dass es reichen würde, um durchzukommen. Danach konnte ich einen guten Rhythmus finden und meine letzte schnelle Runde sah sehr stark aus, bis ich mir einen Fehler in der zehnten Kurve erlaubte. Dieser hat mich wohl die Sprint-Pole gekostet», ist sich der 19-Jährige sicher.
«Viele andere Fahrer hatten aber auch ihre Schrecksekunden, und das beweist, dass die Bedingungen alles andere als einfach waren. Auch im Sprint selbst kann es knifflig werden, wir müssen auf den Wind achten, denn wir rechnen mit ganz anderen Wetterbedingungen. Auch was den Reifenabbau angeht, gibt es ein paar Fragezeichen. Aber wir bereiten uns auf alles vor, deshalb sollten wir ein gutes Sprintrennen zeigen können», ergänzte der aktuelle WM-Siebte.
Sprint-Qualifying, Brasilien
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811
12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923
15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666
18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872
20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120
Auf Pole für den Sprint
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren