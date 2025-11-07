Kimi Antonelli (2.): Das kostete die Sprint-Pole

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli blieb im Sprint-Qualifying auf dem Autódromo José Carlos Pace letztlich 97 Tausendstel langsamer als Polesetter Lando Norris. Der Italiener weiss, wo er die nötige Zeit verloren hat.

Nach nur einer Trainingssession, in der er 37 Runden drehte und letztlich der Zehntschnellste blieb, erlebte Kimi Antonelli einen nervenaufreibenden Start ins Sprint-Qualifying. Der Rookie aus dem Mercedes-Team war im erste Abschnitt sechs Hundertstel schneller als Franco Colapinto und rettete sich damit ins SQ2. «Das war etwas stressiger als erwartet», gestand er rückblickend.

Sehr viel besser lief es in den anderen beiden Abschnitten der Zeitenjagd: Das zweite Segment des Sprint-Qualifyings beendete er als Fünftschnellster, am Ende durfte er sich über die zweitschnellste Rundenzeit freuen, die Pole verpasste er um 97 Tausendstel.

«Das Auto fühlte sich schon am Anfang gut an und ich war mir schon im SQ1 sicher, dass es reichen würde, um durchzukommen. Danach konnte ich einen guten Rhythmus finden und meine letzte schnelle Runde sah sehr stark aus, bis ich mir einen Fehler in der zehnten Kurve erlaubte. Dieser hat mich wohl die Sprint-Pole gekostet», ist sich der 19-Jährige sicher.

«Viele andere Fahrer hatten aber auch ihre Schrecksekunden, und das beweist, dass die Bedingungen alles andere als einfach waren. Auch im Sprint selbst kann es knifflig werden, wir müssen auf den Wind achten, denn wir rechnen mit ganz anderen Wetterbedingungen. Auch was den Reifenabbau angeht, gibt es ein paar Fragezeichen. Aber wir bereiten uns auf alles vor, deshalb sollten wir ein gutes Sprintrennen zeigen können», ergänzte der aktuelle WM-Siebte.

Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren