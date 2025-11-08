Lewis Hamilton (Ferrari): Deshalb gab es keine Strafe

Ferrari-Star Lewis Hamilton verpasste es im Sprint-Qualifying von Brasilien, vom Gas zu gehen, als sein Teamkollege Charles Leclerc einen Dreher hinlegte. Dennoch gab es keine Strafe für den siebenfachen Weltmeister.

Das Sprint-Qualifying von Brasilien verlief für Lewis Hamilton frustrierend. Der Ferrari-Pilot blieb im zweiten Segment hängen, weil er auf seiner schnellsten SQ2-Runde 76 Tausendstel langsamer blieb als Sauber-Pilot Nico Hülkenberg. Zu allem Übel musste er auch noch bei den Rennkommissaren vorsprechen, weil er nicht vom Gas ging, als sich sein Teamkollege Charles Leclerc vor ihm drehte und die doppelten gelben Flaggen gezeigt wurden.

Hamilton hatte Glück im Unglück, denn die Rennkommissare Gerd Ennser, Mathieu Remmerie, Tanja Geilhausen, Pedro Lamy und Luciano Burti beliessen es bei einer Verwarnung. Dies, obwohl der siebenfache Weltmeister sein Tempo nicht wie vorgeschrieben reduziert hatte. Normalerweise gibt es für ein solches Vergehen eine Strafversetzung um fünf Startpositionen.

Doch Hamilton argumentierte, dass er das entsprechende Signal auf der Lichttafel nicht gesehen habe. Denn die Anzeigen waren auf der linken Seite und leuchteten erst kurz vor Hamiltons durchfahrt auf. Weil dieser gerade dabei war, einzulenken, war sein Blick aber auf die rechte Seite gerichtet. Der 105-fache GP-Sieger räumte jedoch ein, dass er das Auto von Leclerc am Streckenrand sah und dahinter ein grünes Licht, das darauf hinwies, dass er sich in einer Gelbphase befand.

Aus Gründen der Konstanz wurde eine Verwarnung ausgesprochen, denn bei ähnlichen Situationen zuvor hatten die Regelhüter es auch bei einer solchen belassen. Für Hamilton war dies ein schwacher Trost, denn zum elften Startplatz sagte der Rekord-GP-Sieger: «Es ist, wie es ist. Ich werde einfach versuchen, etwas Spass zu haben, mehr ist von dieser Position nicht möglich.»

Auf die Frage, ob die gelben Flaggen zu seinem frühen Aus beigetragen haben, erklärte Hamilton: «Es war sicherlich keine Hilfe. Aber es lag auch nicht daran, dass wir es nicht versucht hätten. Das Team dachte, wir seien viel schneller, als wir tatsächlich unterwegs waren. Wir haben alles gegeben, aber wir waren einfach nicht schnell genug.»

Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren