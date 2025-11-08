George Russell (4.): Kampfansage an Mercedes-Gegner

George Russell blieb im Sprint-Qualifying in Interlagos knapp eineinhalb Zehntel langsamer als sein Teamkollege Kimi Antonelli, den er hinterher lobte. Für die Konkurrenz gab es eine Kampfansage.

George Russell war im Sprint-Qualifying auf dem Autódromo José Carlos Pace lange der schnellere der beiden Mercedes-Piloten. Doch als es darauf ankam, hatte sein Rookie-Teamkollege Kimi Antonelli die Nase vorn. Knapp eineinhalb Zehntel trennten die beiden Sternfahrer.

Der Italiener schnappte sich den zweiten Platz, am Ende fehlten nur wenige Zehntel auf die Pole-Zeit von Lando Norris. Russell musste sich hingegen mit dem vierten Platz begnügen, er blieb auch langsamer als Oscar Piastri und erklärte nach der Zeitenjagd: «Es war ganz okay, ich war die ganze Session vorne dabei oder nah dran.»

«Im dritten Teil war es etwas komisch, denn alle schienen etwas langsamer als zuvor unterwegs zu sein, ausser Kimi, der seine Arbeit sehr gut gemacht hat», lobte er den Teenager aus Bologna. Und er ergänzte selbstbewusst: «Die Plätze 2 und 4 sind eine gute Ausgangslage für uns, und das ist besonders mit Blick auf den engen Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung ermutigend.»

Mit Blick aufs Rennen erklärte der Brite: «Die Prognose sagt Regen voraus, deshalb werden wir wohl andere Bedingungen vorfinden.» Und er fügte kämpferisch an: «Aber auch bei diesen sollten wir ein gutes Auto haben, um gegen Red Bull Racing und Ferrari zu kämpfen. Es geht um wichtige Punkte, die wir einfahren können.»

Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren