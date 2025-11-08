George Russell (4.): Kampfansage an Mercedes-Gegner
George Russell
George Russell war im Sprint-Qualifying auf dem Autódromo José Carlos Pace lange der schnellere der beiden Mercedes-Piloten. Doch als es darauf ankam, hatte sein Rookie-Teamkollege Kimi Antonelli die Nase vorn. Knapp eineinhalb Zehntel trennten die beiden Sternfahrer.
Der Italiener schnappte sich den zweiten Platz, am Ende fehlten nur wenige Zehntel auf die Pole-Zeit von Lando Norris. Russell musste sich hingegen mit dem vierten Platz begnügen, er blieb auch langsamer als Oscar Piastri und erklärte nach der Zeitenjagd: «Es war ganz okay, ich war die ganze Session vorne dabei oder nah dran.»
«Im dritten Teil war es etwas komisch, denn alle schienen etwas langsamer als zuvor unterwegs zu sein, ausser Kimi, der seine Arbeit sehr gut gemacht hat», lobte er den Teenager aus Bologna. Und er ergänzte selbstbewusst: «Die Plätze 2 und 4 sind eine gute Ausgangslage für uns, und das ist besonders mit Blick auf den engen Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung ermutigend.»
Mit Blick aufs Rennen erklärte der Brite: «Die Prognose sagt Regen voraus, deshalb werden wir wohl andere Bedingungen vorfinden.» Und er fügte kämpferisch an: «Aber auch bei diesen sollten wir ein gutes Auto haben, um gegen Red Bull Racing und Ferrari zu kämpfen. Es geht um wichtige Punkte, die wir einfahren können.»
Sprint-Qualifying, Brasilien
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min
02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671
08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725
09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775
10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935
11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811
12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813
13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923
15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666
18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872
20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120
Auf Pole für den Sprint
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren