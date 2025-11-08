Charles Leclerc (8.): «Das Auto war sehr langsam»

Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Lewis Hamilton schaffte es Charles Leclerc im Sprint-Qualifying von Brasilien ins letzte Segment. Dennoch war der Monegasse hinterher aber nicht glücklich.

Dass Charles Leclerc im Sprint-Qualifying auf dem Autódromo José Carlos Pace Mühe hatte, seinen GP-Renner in flottem Tempo um die Strecke zu bewegen, zeigte sich auch im Dreher, den der Ferrari-Star gegen Ende des zweiten Segments hinlegte. Der Monegasse schaffte zwar den Sprung ins Q3, musste sich dort aber mit dem achten Platz begnügen.

Damit war er natürlich nicht zufrieden. Leclerc seufzte gewohnt selbstkritisch: «Ich bin überhaupt nicht glücklich, denn das Auto war heute einfach zu langsam. Es fühlte sich zwar gar nicht so schlecht an, aber es war einfach sehr langsam. Vor uns liegt also noch viel Arbeit, denn wir wollen uns fürs GP-Qualifying und das Rennen natürlich verbessern.»

Tatsächlich war sein letzter Versuch, einen guten Top-10-Startplatz zu erringen, gar nicht so schlecht. Doch Probleme beim Schalten auf der letzten Geraden hatten einen Zeitverlust zur Folge, wie der 28-Jährige offenbarte. «Das hat sicherlich eineinhalb Zehntelsekunden gekostet. Aber auch ohne diesen Verlust wäre es nicht viel besser gelaufen, ich hätte dann vielleicht den siebten Platz geschafft. Doch das ändert nichts daran, dass wir bisher ein schwieriges Wochenende erlebt haben.»

Auch mit Blick auf das GP-Qualifying und das Rennen am Sonntag macht sich der ehrgeizige Rennfahrer aus Monte Carlo nichts vor. «Es gibt nichts, das mich vermuten lässt, dass wir mit der Abstimmung des Fahrzeugs ganz danebenliegen. Aber ich werde etwas ausprobieren. Ob uns das besser oder schlechter macht, kann ich aber nicht sagen.»

Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren