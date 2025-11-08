Brasilien-GP im TV: Wie gross wird das Chaos?

​WM-Leader und McLaren-Ass Lando Norris hat im Qualifying zum Sprint von São Paulo (Brasilien) alles richtig gemacht. Aber der Engländer weiss: «Der Regen kann hier alles durcheinander bringen.»

Das kann ja lustig werden: Am Freitag warnten die brasilianischen Behörden vor einem Tropensturm, der sich von Süden dem Grossraum São Paulo nähert. Die Warnstufe Orange wurde ausgegeben, was bedeutet – Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h, Starkregen, teils sogar Hagel.

Ein Grossteil der Niederschläge ist in der Nacht niedergegangen, für den Start des Sprints (11.00 Uhr Lokalzeit, also 15.00 Uhr in Europa) soll es nass bleiben, aber mit weniger Regen.

Es ist unklar, in welcher Intensität es beim Sprint runterhauen wird, danach nähert sich eine weitere Zone mit viel Regen, welche die Strecke gemäss brasilianischer Meteorologen ab ca. 16.00 Uhr treffen wird – also zum Schluss der GP-Qualifikation!

So oder so: Es bleibt also spannend. Lando Norris, der sich am Freitag mit einer makellosen Leistung die Sprint-Pole gekrallt hat, ist sich seiner Sache überhaupt nicht sicher: «Wir müssen uns auf reichlich Ungemach vorbereiten. Laut unseren Informationen wird es hier am Samstagmorgen hier ziemlich heftig, mit viel Regen und starkem Wind.»



«Letztlich bringt es aber wenig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Die Verhältnisse sind für alle gleich, und wir können es ohnehin nicht ändern.»



Falls wegen Regens nicht nach Plan gefahren werden kann (sei dies im Sprint oder später in der Quali), wird die Formel 1 wie gehabt vorgehen: den Start des kurzen Rennens oder des Abschlusstrainings schrittweise verschieben, bis die Verhältnisse fahrbar sind.



Sollte die Quali nicht ausgetragen werden können, kann sie am Sonntag vor dem Grand Prix nachgeholt werden (so wie das 2024 geschah).





Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren



















