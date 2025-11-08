Dr. Helmut Marko zu Verstappen: Sprint wird schwierig

​Max Verstappen war mit seinem Red Bull Racing-Rennwagen gar nicht happy, in der Sprint-Quali. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist für das kurze Rennen von Brasilien skeptisch.

Nur Startplatz 6 für Weltmeister Max Verstappen in der Qualifikation für den Sprint von Brasilien: So hatte sich der Niederländer das nicht vorgestellt.

Der 68-fache GP-Sieger schimpfte über mangelnden Grip und bezeichnete den Wagen im letzten Quali-Segment sogar als unfahrbar.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt zu den Schwierigkeiten von Verstappen im ORF: «Max hatte keinen Grip, weil wir zu wenig Abtrieb haben. Und das können wir für den Sprint nicht beheben. Aber hoffentlich können wir anhand der gesammelten Daten herausfinden, wie wir für den Grand Prix etwas konkurrenzfähiger werden.»

Der Le Mans-Sieger von 1971 weiter: «Wir sind in den Sektoren 1 und 3 bis auf ein Hundertstel an der Spitze dran. In Sektor 2 jedoch, wir die meisten Kurven finden, fehlt es dem Wagen an Abtrieb. Dort verlieren wir vier Zehntelsekunden in einem relativ kurzen Abschnitt – da scheint irgend etwas nicht zu funktionieren.»



«Es gibt da einige Faktoren, die da zusammenkommen. Mit dem mittelharten Reifen lief es wesentlich besser, doch je besser der Reifen haftet, umso krasser wirkt sich mangelnder Abtrieb aus.»



Der Grazer glaubt nicht an ein Rennwunder: «Für den Sprint sehe ich keinerlei Möglichkeiten vorzurücken, ausser die Verhältnisse werden chaotisch.»



Etwas mehr Mut machen die Erfahrungen aus den Dauerläufen vom Freitag: «Die Long-Runs waren besser, das war aber mit den harten Reifen.»







Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren











