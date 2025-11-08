Nico Hülkenberg (Sauber/Audi): In Brasilien gefeiert

​Die brasilianischen Formel-1-Fans haben diese Sternstunde nicht vergessen: Nico Hülkenberg fuhr 2010 in Interlagos auf Pole. Heute im São Paulo-Sprint wird es für den Deutschen ein wenig kniffliger.

Abschlusstraining zum Grossen Preis von Brasilien 2010: Der junge Deutsche Nico Hülkenberg nutzte die Wechselbedingungen eiskalt und stellte seinen Williams auf die Pole-Position, eine Sensation!

15 Jahre später haben die fachkundigen brasilianischen GP-Fans den Emmericher nicht vergessen, immer wieder erhält der heutige Sauber/Audi-Fahrer spontan Szenenapplaus, wo er geht und steht.

Hülkenberg hat in der Sprint-Quali den zehnten Startplatz herausgefahren und sagte danach: «Insgesamt ein sauberes Training. Wir haben das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht. Wir haben hinter den Kulissen hart gearbeitet, um das Leistungspotenzial besser auszuschöpfen, hoffentlich zahlt sich das am Samstag aus. Punkte sind im Sprint wie immer unser Ziel.»

Gabriel Bortoleto nimmt sein erstes Formel-1-Rennen in seiner Heimatstadt São Paulo von P14 in Angriff: «Q1 lief ziemlich gut – wir haben eine saubere Runde hingelegt, und ich war zufrieden, wie alles zusammengepasst hat. In Q2 lief es im ersten Sektor nicht ideal, und obwohl sich die zweite Runde besser anfühlte, waren meine Reifen beim zweiten Versuch nicht mehr optimal. Das geht auf meine Kappe, denn ich hätte beim ersten Angriff mehr herausholen sollen.»



«Die Atmosphäre hier ist fantastisch: Die Fans unterstützen mich unglaublich. Ich hätte ihnen heute gerne noch etwas mehr geboten, aber wir werden weiter angreifen und versuchen, in die Punkteränge vorzustossen.»



Teamchef Jonathan Wheatley: «Wir hatten am Freitag einen reibungslosen Tag, und das Team hat das Programm im freien Training sauber umgesetzt, was uns eine solide Ausgangsposition für das Sprint-Qualifying verschafft hat. Man darf nicht vergessen, dass Gabi zum ersten Mal in Interlagos fährt. Mit nur einer Session zur Vorbereitung hat er das hervorragend gemeistert. Mit etwas mehr Streckenerfahrung hätte er vielleicht SQ3 erreicht, aber P14 ist trotzdem ein solides Ergebnis.»



«Nico zeigte eine souveräne Leistung und fuhr das Auto auf P10 für den Sprint. Das Wetter ist unberechenbar, daher verspricht es ein spannender Sprint zu werden. Rennen in Interlagos sind nie langweilig und immer für Überraschungen gut. Die Fans dürfen sich auf einen Leckerbissen freuen.»







Sprint-Qualifying, Brasilien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09.243 min

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:09,428

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,495

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,496

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:09,580

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:09,671

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,725

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,775

10. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:09,935

11. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,811

12. Alex Albon (T), Williams, 1:09,813

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,852

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,923

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:09,946

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:10,441

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:10,666

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:10,692

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,872

20. Carlos Sainz (E), Williams, 1:11,120





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren