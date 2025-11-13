Ralf Schumacher zu Lewis Hamilton: Viele Fragen offen

Ferrari konnte in Brasilien nur im Sprint punkten, der Grand Prix am Sonntag verlief so gar nicht nach Wunsch für die Roten. Nicht nur Ferrari-Vorstandschef John Elkann fand nach dem Wochenende klare Worte.

Das Ferrari-Team erlebte in Brasilien eine WM-Runde zum Vergessen. Zwar konnten Charles Leclerc und Lewis Hamilton mit den Plätzen 5 und 7 im Sprint sechs WM-Punkte einfahren. Im Grand Prix am Sonntag ging das Duo aber leer aus. Leclerc, der den 21. Grand Prix der Saison von Startplatz 3 in Angriff nehmen durfte, fiel unverschuldet aus. Hamilton kam schon in der ersten Runde gleich zwei Mal einem Gegner zu nahe, kassierte eine Strafe und sah die Zielflagge am Ende auch nicht.

John Elkann meldete sich nach dem Rennwochenende mit einer klaren Message an die Piloten der Scuderia aus Maranello und erklärte: «Wir haben Piloten, die sich besser aufs Fahren konzentrieren und weniger reden sollten.» Auch Ralf Schumacher fand in seiner Analyse im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse» deutliche Worte.

«Das war ein schwarzes Wochenende für Ferrari», sagt der Deutsche. «Charles Leclerc hat es im Qualifying noch relativ gut hinbekommen. Und Lewis Hamilton war nicht schlecht, hat sich aber schwerer getan. Er ist ja beide Male früh ausgeschieden und in den Qualifyings hat er es an diesem Wochenende auch nicht auf den Punkt gebracht. Also kann ma sagen, dass Charles Leclerc zur Zeit der Retter von Ferrari ist, wenn es denn geht.»

Mit Blick auf Ferrari-Teamchef Fred Vasseur fügt der ehemalige GP-Star an: «Der tut mir fast ein bisschen leid im Moment, weil ich denke, dass er jetzt viel zu tun hat.» Und er betont: «Was Lewis Hamilton angeht – um ihn muss man sich keine Sorgen machen. Aber die ganzen Fehler, die er macht... Auch wieder mit der gelben Flagge. Da wurde er ja freigesprochen, weil es wirklich ein sehr kurzes Timing war. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass der Film ein bisschen zu schnell für ihn geworden ist. Ich glaube, er braucht im Moment zu viel Energie, um mit dem Auto eine schnelle Runde hinzukriegen. Und das beschäftigt ihn dann so, dass er links und rechts nicht wirklich die Kapazitäten hat.»

Dies führe zu unnötigen Regelverstössen und kleineren Fehlern, fährt der sechsfache GP-Sieger fort. Die anhaltende Leistungskrise des siebenfachen Weltmeisters wirft für ihm viele Fragen auf: «Da ist die Frage, kriegt er das hin? Liegt das nur am Auto? Muss er das Auto ändern und passt dann das Konzept im nächsten Jahr besser? Oder ist der Film einfach wirklich zu schnell für ihn geworden, weil er jetzt einfach über dem Zenit ist? Ich traue mich nicht, das jetzt zu sagen, aber es sieht fast ein bisschen danach aus.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22