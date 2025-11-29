Yuki Tsunoda: Deshalb landete er vor Max Verstappen
Yuki Tsunoda
Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zum Red Bull Racing Team vor dem diesjährigen Japan-GP schaffte es Yuki Tsunoda in einem Qualifying vor seinem Teamkollegen Max Verstappen zu landen, der seinerseits den Unterboden seines GP-Renners bei einem Ausritt in SQ3 beschädigt hatte. Der Japaner hatte die Nase im Sprint-Qualifying in Katar vorn, wenn auch nur knapp: Neun Tausendstel betrug sein Vorsprung auf den vierfachen Champion.
Nachdem er die fünftschnellste Runde gedreht hatte, erklärte Tsunoda, dass sein Triumph im teaminternen Duell vor allem auf die reibungslosen Sessions zurückzuführen ist. Er sagte vor laufender Kamera: «Bisher war es ein sehr sauberes Wochenende meinerseits. Ich hatte keine Probleme im Training oder im Sprint-Qualifying. Das ist gut, ich hatte mehr Vertrauen ins Auto und bisher lief alles recht reibungslos ab.»
Und der 25-Jährige ergänzte: «Du musst einfach alles richtig hinbekommen. Es stehen noch drei weitere Sessions an, und nun ist es vor allem mit Blick auf den WM-Fight von Max wichtig, dass wir so weitermachen.»
Er sei zufrieden mit seinem Auto und seinem Selbstvertrauen, fügte der aktuelle WM-Siebzehnte an. «Und es ist gut, dass wir auf beiden Seiten der Box fokussiert daran arbeiten, das Maximum herauszuholen. Nun müssen wir noch etwas nachlegen, und ich freue mich schon auf den Sprint», erklärte er abschliessend.
Sprint-Qualifying, Katar
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min
02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087
03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285
04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450
05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622
10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433
12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666
16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851
18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364
Alle Fahrer auf Sprint-Pole
Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes
Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes
Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas
Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari
Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes
Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren
Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren
Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari
Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes
Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren
Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing
Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren
Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren