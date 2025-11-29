Yuki Tsunoda: Deshalb landete er vor Max Verstappen

Gerade einmal 9 Tausendstel trennten die beiden Red Bull Racing-Stars Yuki Tsunoda und Max Verstappen am Ende des Sprint-Qualifyings in Katar. Der Japaner sagt, wie es dazu kam, dass er vor dem Titelverteidiger landete.

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zum Red Bull Racing Team vor dem diesjährigen Japan-GP schaffte es Yuki Tsunoda in einem Qualifying vor seinem Teamkollegen Max Verstappen zu landen, der seinerseits den Unterboden seines GP-Renners bei einem Ausritt in SQ3 beschädigt hatte. Der Japaner hatte die Nase im Sprint-Qualifying in Katar vorn, wenn auch nur knapp: Neun Tausendstel betrug sein Vorsprung auf den vierfachen Champion.

Nachdem er die fünftschnellste Runde gedreht hatte, erklärte Tsunoda, dass sein Triumph im teaminternen Duell vor allem auf die reibungslosen Sessions zurückzuführen ist. Er sagte vor laufender Kamera: «Bisher war es ein sehr sauberes Wochenende meinerseits. Ich hatte keine Probleme im Training oder im Sprint-Qualifying. Das ist gut, ich hatte mehr Vertrauen ins Auto und bisher lief alles recht reibungslos ab.»

Und der 25-Jährige ergänzte: «Du musst einfach alles richtig hinbekommen. Es stehen noch drei weitere Sessions an, und nun ist es vor allem mit Blick auf den WM-Fight von Max wichtig, dass wir so weitermachen.»

Er sei zufrieden mit seinem Auto und seinem Selbstvertrauen, fügte der aktuelle WM-Siebzehnte an. «Und es ist gut, dass wir auf beiden Seiten der Box fokussiert daran arbeiten, das Maximum herauszuholen. Nun müssen wir noch etwas nachlegen, und ich freue mich schon auf den Sprint», erklärte er abschliessend.





Sprint-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,055 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,087

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,285

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,450

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,519

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,528

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,532

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,542

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,622

10. Alex Albon (T), Williams, 1:20,788

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,433

12. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:21,494

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,567

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,631

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,666

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,807

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,851

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:22,043

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,112

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:22,364





Alle Fahrer auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Spa 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Austin 2025 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2025 – Lando Norris (GB), McLaren

Katar 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren



