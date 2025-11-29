Lando Norris (McLaren/2.) baff: «Kein Benzin mehr»

​Zweiter Startplatz für WM-Leader Lando Norris in der GP-Quali von Katar – der 26-jährige Brite unterliegt Oscar Piastri knapp und findet nach dem spannenden Abschlusstraining: «Ein wenig frustrierend.»

Gute Ausgangslage für Lando Norris beim zweitletzten GP-Wochenende des Jahres, auf dem Lusail International Circuit von Katar: Alle bisherigen drei Katar-GP sind von Piloten aus Reihe 1 gewonnen worden – 2021 und 2023 siegten Lewis Hamilton und Max Verstappen von der Pole-Position, 2024 triumphierte Verstappen von P2.

Aber wie in der Sprint-Quali klappte nicht alles nach Wunsch. Am Freitag hatte sich Norris einen Fehler erlaubt, dazu Albon durchwischen lassen; nun wurde er von Russell irritiert und brach seinen letzten Versuch ab. Gleichzeitig fuhr Piastri auf Pole.

Dann wurde klar: Die Zeit reichte nicht für Norris, um seine Reifen abkühlen zu lassen und dann erneut zu attackieren. Lando: «Dafür hätte ich auch keinen Sprit mehr gehabt.»



Norris sagt nach seiner zweitschnellsten Zeit in der Katar-Quali: «Ich hatte zu wenig Benzin für eine weitere Runde. Ich weiss, nicht ob ich noch schneller hätte fahren können. So oder so – Gratulation an Piastri.»



«Ich dachte, meine erste Zeit könnte vielleicht für die Pole reichen. Dann untersteuerte der Wagen ein wenig mehr als gewünscht. Aber letztlich habe ich keinen so guten Job gemacht wie Oscar.»



Wie sieht Lando Norris das kommende Rennen? «Nun, die erste Kurve ist vielleicht mehr beste Chance, um die Führung an mich zu reissen. Aber der Sprint hat auch gezeigt – wenn alles so bleibt wie in der Quali, dann kann das ein langweiliges Rennen werden.»



«Ich weiss, dass ich am Sonntag Weltmeister werden kann. Aber ich will das alles nicht verkopfen. Ich konzentriere mich jetzt mal auf einen guten Start, dann sehen wir weiter.»







GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137







Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804



WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22