Lewis Hamilton (Ferrari/18.): «Alles noch schlechter»

​Zum dritten Mal in Folge ist Lewis Hamilton im ersten Quali-Segment ausgeschieden: In Las Vegas in der GP-Quali, in Katar in der Sprint-Quali, dann erneut in der GP-Quali. Der Engländer ist komplett ratlos.

Nach dem Abschlusstraining zum Sprint von Katar hatte Ferrari die Abstimmung von Lewis Hamiltons Wagen so umgekrempelt, dass der Superstar aus der Boxengasse losfahren musste.

Aber im Sprint ging wenig vorwärts, worauf dem Rekord-Weltmeister in der Auslaufrunde der Kragen platzte: «Wie konnten wir den Wagen noch schlechter machen?»

In der GP-Quali kam der 105-fache GP-Sieger nicht vom Fleck: Im ersten Quali-Segment out, auf Platz 18, wieder eine schallende Ohrfeige für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer.

Damit ist Hamilton nun zum dritten Mal in Folge in einem ersten Quali-Segment ausgeschieden – das ist für Ferrari und für Lewis gleichermassen peinlich.



Aber Hamilton beteuert: «Der Wagen fühlte sich in der GP-Quali besser an, ich war einfach nicht schnell genug. Leider hat sich das bei den Rundenzeiten nicht gezeigt. Ich habe die letzte Runde nicht auf die Reihe bekommen.»



Auf die Frage, ob er eine Botschaft an seine Fans habe, meint Hamilton: «Ich habe keine Botschaft. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Ich bin sehr dankbar für die ganze Unterstützung.»







GP-Qualifying, Katar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,387 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,495

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:19,651

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,662

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,846

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,114

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,287

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,418

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,477

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,561

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,353

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,433

13. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,438

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,534

15. Alex Albon (T), Williams, 1:20,629

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,761

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,864

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,907

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,058

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,137





Sprint, Lusail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 26:51,033 min

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,951 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +6,279

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +9,054

05. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, + 19,327

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,391

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,556

08. Carlos Sainz (E), Williams, +27,333

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +28,206

10. Alex Albon (T), Williams, +28,925

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +32,966

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +34,529

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +35,182

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +36,916

15. Esteban Ocon (F), Haas, +38,838

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +39,638

17. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +46,171

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,534 min

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,960

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:20,804





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 396 Punkte

02. Piastri 374

03. Verstappen 371

04. Russell 301

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 140

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 49

12. Alonso 42

13. Bearman 41

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 32

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 770 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 441

03. Red Bull Racing 400

04. Ferrari 378

05. Williams 122

06. Racing Bulls 90

07. Aston Martin 74

08. Haas 73

09. Sauber 68

10. Alpine 22