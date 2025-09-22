Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Neu: Honda CB500 Super Four und CBR500R Four

Von Rolf Lüthi
An der Motorradmesse CIMA in Chongqing stellte Honda die CB500 Super Four und die CBR500R Four vor, einen Roadster und ein Sportmotorrad, beide mit einem neu entwickelten Reihenvierzylinder.
Motor und Fahrwerk sind Neuentwicklungen. Der flüssigkeitsgekühlte Reihenvierzylinder soll gegen 80 PS leisten. Das Chassis ist ein unten offener Stahlrohrrahmen. Das Vorderrad führt eine USD-Gabel, das Hinterrad läuft in einer Aluschwinge. Das Zentralfederbein ist über Umlenkhebel angelenkt.

Von mehreren Versionen wird berichtet. Zumindest zwei davon – ein Roadster, ein Sportmotorrad – dürften mit Hondas automatisierter Kupplung namens e-Clutch ausgerüstet sein. Für bessere Gewichtsverteilung hat Honda die Stellmotoren der e-Clutch auf die linke Motorseite verlegt. Fünf Fahrmodi stehen zur Wahl.

Das Design des Sportmodells CBR500R Four lehnt sich an die CBR500R (mit Zweizylindermotor) an, das Retro-Design der CB500SF (SF für Super Four) erinnert an die CB900F Bol d’Or.

Sollten die kolportierten 80 PS zutreffen, positionieren sich die neuen CB500-Modelle klar unterhalb der CB650R und zugleich deutlich stärker als die CB500-Plattform mit dem Zweizylindermotor. An der CIMA wurde eine Markteinführung auf 2026 angekündigt, jedoch ohne Präzisierung, welche Märkte gemeint sind.

