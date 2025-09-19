Alex Marquez: 2026 auf einem Ducati-Werksmotorrad

Alex Marquez wird in der nächsten MotoGP-Saison auf einem Werksmotorrad von Ducati auf Titeljagd gehen. Er und sein Gresini-Racing-Team freuen sich über diesen wichtigen Meilenstein.

Alex Marquez erlebt 2025 seine bislang beste MotoGP-Saison. Mit 21 Podestplätzen (zwölf in den Sprintrennen und neun in den Grands Prix am Sonntag, darunter zwei Siege in Jerez und Montmeló) zeigt der jüngere Bruder von Marc Marquez in diesem Jahr eine beeindruckende Konstanz. Vor den letzten sechs MotoGP-Events liegt der 29-Jährige in der Gesamtwertung mit 182 Punkten Rückstand auf Rang 2. In diesem Jahr fährt der Gresini-Pilot auf einer Ducati Desmosedici GP24, dem Vorjahresmodell, mit dem Jorge Martin 2024 den WM-Titel holte.

2026 wird Alex Marquez in seiner MotoGP-Karriere einen weiteren Meilenstein erreichen – dann wird er von Ducati ein aktuelles Werksmotorrad zur Verfügung haben und im Gresini-Racing-Team auf Titeljagd gehen – das gab die italienische Truppe am 19. September mit viel Stolz bekannt.

Alex Marquez wird somit in der nächsten Saison neben Marc Marquez und Pecco Bagnaia (beide Ducati Lenovo), sowie VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio von Ducati mit aktuellem Werksmaterial, der GP26 ausgestattet und von den neuesten Updates profitieren.

«Es ist eine Ehre, mit dem Team Gresini auf einem Werksmotorrad zu fahren. Das Team leistet seit einigen Saisons hervorragende Arbeit, und ich glaube, dass dies eine Belohnung für alle ist – für mich selbst und das gesamte Team», freute sich Alex Marquez. «Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer Träume und noch besserer Ergebnisse im Jahr 2026. Ich möchte Nadia (Padovani), dem Team und natürlich Gigi (Dall’Igna) und Ducati danken, die mir in jedem Moment das Gefühl gegeben haben, wichtig zu sein.»

Auch für Gresini ist dies ein großer Moment, der das italienische Team stolz macht. «Das sind sehr wichtige Neuigkeiten für Gresini Racing. Ich möchte Ducati und Gigi Dall'Igna für das Vertrauen danken, das sie Alex und unserem Team entgegenbringen», betonte Teambesitzerin Nadia Padovani. «Die in diesem Jahr und in den vergangenen Saisons erzielten Ergebnisse haben uns zu diesem großen Meilenstein geführt. Wir freuen uns, dass Alex ab nächstem Jahr mit einem Werksmotorrad fahren wird. Als Team sind wir bereit, einen weiteren Schritt in Richtung Spitzenleistung zu machen. 2025 wird ein unvergessliches Jahr werden, und 2026 gefällt uns jetzt schon sehr gut.»

Der italienische Hersteller wird somit 2026 vier aktuelle Werksmotorräder einsetzen. Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna würdigte die Leistungen von Alex Marquez und Gresini: «Die Saison von Alex Marquez war beeindruckend. Nach einer Reihe von Bewertungen hat Ducati Corse beschlossen, unsere Unterstützung weiter zu verstärken, damit der Fahrer und sein Team weiter wachsen können. Alex schöpft das Potenzial der Desmosedici GP voll aus, und wir sind überzeugt, dass wir uns mit neuen Updates im nächsten Jahr gemeinsam weiter verbessern werden. Dies wird ein Mehrwert für die gesamte Ducati-Familie sein.»