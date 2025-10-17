Zeitplan wackelt im Wind, Sprint am Samstag bestätigt

Nicht nur auf der Zielgeraden werden die Piloten auf Phillip Island vom Wind attackiert

Nicht zum ersten Mal wird der Besuch der MotoGP auf Phillip Island von launischem Wetter attackiert. Die Idee, den GP, wie schon 2023, bereits jetzt auf den Samstag vorzuverlegen, wurde am Freitag wieder verworfen.

Das Wetter im Süden Australiens entspricht, kaum verwunderlich am anderen Ende der Welt, unbeständigem mitteleuropäischem Aprilwetter. Besonders aufdringlich agiert im australischen Frühling der Wind an der direkt am Meer gelegenen Rennstrecke von Phillip Island. Alleine dadurch ist eine 100-prozentige Wettersicherheit grundsätzlich nicht gegeben.

Nach Winden, die von Piloten wie Pecco Bagnaia bereits am Freitag als «absolut grenzwertig» beschrieben wurden, setzte sich am Freitagabend die Sicherheitskommission der MotoGP zusammen. Auf dem Tisch die zentrale Frage, ob der Höhepunkt der Veranstaltung, der Große Preis von Australien, im Tausch mit dem kurzen Sprint bereits auf den Samstag vorgezogen wird.

Hintergrund ist die Wetterprognose, die, nach aktuellem Stand, für Sonntag die kräftigsten Böen vorhersagt. Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h könnten auftreten und damit die Sicherheit der Aktiven gefährden.

Nach Diskussionen, die sich über knapp drei Stunden hinzogen, ging man auseinander mit der Entscheidung, dem ursprünglichen Zeitplan die Treue zu halten. Aktuell gilt es als sicher, dass der Sprint wie ursprünglich geplant am Samstagnachmittag, Ortszeit 15 Uhr (Mitteleuropa 6 Uhr morgens), gestartet wird. Auch alle anderen Sessions am Sprint-Samstag sollen gemäß offiziellem Zeitplan durchgezogen werden.

Aber: Man hält sich die Möglichkeit offen, den GP am Sonntag und, wenn nötig, andere Sitzungen zeitlich nach hinten zu verlegen. Aktuell ist der Start der MotoGP für 14 Uhr Ortszeit geplant. Laut Sicherheitskommission existiere ein maximales Zeitfenster von drei Stunden. Bis 17 Uhr Ortszeit ist ein Rennen bei uneingeschränkten Lichtverhältnissen möglich. Wann genau die Rennen gestartet werden, das entscheidet sich am Sonntagmorgen. SPEEDWEEK.com berichtet, sobald sich Abweichungen ergeben.

Bis dahin gilt der aktuelle Zeitplan des Australien-GP

Samstag, 18. Oktober:

23.40 – 00.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

00.25 – 00.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

01.10 – 01.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

01.50 – 02.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

02.15 – 02.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

03.45 – 04.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

04.10 – 04.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

04.40 – 04.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

05.05 – 05.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

06.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

Sonntag, 19. Oktober:

00.40 – 00.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

02.00 Uhr: Moto3-Rennen (21 Runden)

03.15 Uhr: Moto2-Rennen (23 Runden)

05.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)



