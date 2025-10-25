Frust nach Aufholjagd: Enea Bastianini erneut ratlos

Im Qualifying schwach, im Rennen stark: KTM-Pilot Enea Bastianini zeigte im Sepang-Sprint erneut das Muster der vergangenen MotoGP-Wochenenden und kämpfte sich vom Ende des Feldes bis in die Top 10.

Déjà-vu bei Enea Bastianini: Der KTM-Pilot zeigte beim MotoGP-Sprint in Sepang erneut ein starkes Rennen, nachdem er im Qualifying deutlich hinter den Erwartungen geblieben war. Von Startplatz 19 stürmte der Italiener durchs Feld und sicherte sich nach zehn Runden den letzten Punkt mit Platz 9.

«Wie immer gelang es uns, uns von Tag zu Tag zu verbessern», bilanzierte Bastianini und fand anschließend klare Worte: «Ich bin nicht besonders happy, weil wir auf jeder Strecke dasselbe Problem haben: Mir fehlt zu Beginn das Selbstvertrauen – da müssen wir etwas finden.»

«Deshalb läuft es im Qualifying immer gleich. Das Motorrad lenkt nicht so ein, wie ich will, und mir fehlt Traktion», erklärte der 27-Jährige aus Herve Poncharals Tech3-Mannschaft.

Die Aussagen erinnern an frühere Wochenenden: Zu Beginn fehlt Bastianini das Vertrauen in seine KTM RC16, doch im Rennen dreht sich das Bild. Dann zeigt der Italiener starke Pace, arbeitet sich durchs Feld und sammelt solide Ergebnisse. Klar ist jedoch: Viel mehr wäre möglich, müsste er nicht regelmäßig von weit hinten starten.

«Im Rennen kann ich meist mein Tempo fahren – auch heute war es nicht schlecht. Ich konnte um die Top 10 kämpfen und Neunter werden», kommentierte Bastianini und fügte hinzu: «Es ist dieselbe Story wie in den anderen Rennen.»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (25. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden in 19:53,725 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +2,259 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +5,155

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,541

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,468

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +10,232

7. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +3,138*

8. Johann Zarco (F), Honda, +12,627

9. Enea Bastianini (I), KTM, +12,974

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,515

11. Pol Espargaro (E), KTM, +14,924

12. Ai Ogura (J), Aprilia, +15,394

13. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,461

14. Jack Miller (AUS), Yamaha, +17,601

15. Alex Rins (E), Yamaha, +17,721

16. Brad Binder (ZA), KTM, 18,248

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +22,398

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +22,478

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +25,412

20. Michele Pirro (I), Ducati, +26,074

– Joan Mir (E), Honda, fünf Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, vier Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, zwei Runden zurück



*= 8-Sekunden-Strafe wegen Unterschreitung des Reifendrucks

WM-Stand nach 39 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 545 Punkte. 2. A. Marquez 388. 3. Bagnaia 286. 4. Bezzecchi 286. 5. Acosta 240. 6. Di Giannantonio 216. 7. Morbidelli 214. 8. Aldeguer 186. 9. Quartararo 171. 10. R. Fernandez 146. 11. Zarco 130. 12. Binder 126. 13. Marini 120. 14. Bastianini 97. 15. Mir 77. 16. Ogura 73. 17. Vinales 72. 18. Miller 66. 19. Rins 60. 20. Oliveira 36. 21. Martin 34. 22. P. Espargaro 23. 23. Nakagami 10. 24. Savadori 8. 25. A. Fernandez 8. 26. Chantra 6. 27. A. Espargaro 0. 28. Michele Pirro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 683 Punkte. 2. Aprilia 349. 3. KTM 305. 4. Honda 250. 5. Yamaha 210.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 831 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 574. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 430. 4. Red Bull KTM Factory Racing 366. 5. Aprilia Racing 328. 6. Monster Energy Yamaha 231. 7. Trackhouse MotoGP Team 219. 8. Honda HRC Castrol Team 197. 9. Red Bull KTM Tech3 Racing 192. 10. LCR Honda 136. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 105.