Martin (Aprilia) auch in Portimao nicht am Start

Jorge Martin muss aufgrund seiner Schlüsselbeinfraktur auch das MotoGP-Wochenende in Portimao auslassen – das gab Aprilia Racing am 27. Oktober bekannt. Auch ein Start beim Saisonfinale in Valencia ist fraglich.

Bei einem selbstverschuldeten Crash im Japan-Sprint hatte sich Aprilia-Ass Jorge Martin einen komplizierten Bruch im rechten Schlüsselbein zugezogen. Die Fraktur wurde danach mit Schrauben und einer Stützplatte zur Verhinderung einer Verschiebung fixiert.

Martin verpasste neben dem Sonntagsrennen in Japan auch die Grands Prix in Indonesien, Australien und Malaysia. Nun steht fest, dass der Spanier auch in Portimao nicht dabei sein wird – Aprilia Racing hat dies am 27. Oktober bestätigt. Der Große Preis von Portugal findet vom 7. bis 9. November statt.

Martin wird sich somit weiterhin von seiner Verletzung erholen. Ob er beim Saisonfinale in Valencia, das eine Woche nach dem Portugal-GP stattfindet, und beim anschließenden MotoGP-Test wieder auf seine RS-GP steigen wird können, ist aus jetziger Sicht ungewiss.

Falls ein Start in Valencia nicht möglich ist, wird der Weltmeister von 2024 sein Comeback erst 2026 haben – so wie Marc Marquez (Ducati), der Weltmeister von 2025.