MotoGP-Ikone Stoner: «Ich hatte nicht die Arroganz!»

Casey Stoner hat in der MotoGP seine Spuren hinterlassen. Er glaubte nie von sich selbst, der Beste zu sein und war nicht überheblich. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erzählt er, weshalb sein Erfolgsrezept aufgegangen ist.

MotoGP-Ikone Casey Stoner ging immer seinen eigenen Weg, sagte, was er sagen wollte, und tat, was er tun wollte. Das ultimative Beispiel dafür war, dass er mit 27 Jahren (zwei Drittel der aktuellen Fahrer sind gleich alt oder älter) seinen lukrativen Vertrag mit Honda und die MotoGP insgesamt aufgab, weil er von der Meisterschaft und den zusätzlichen PR-Anforderungen desillusioniert war.

Seine Einzigartigkeit zeigt sich auch in seiner Fahrweise. Er erklärt die Feinheiten der Technik sehr gut, und seine Analyse der nach ihm benannten Kurve in Phillip Island (wo er eine Dirt-Track-Sensibilität für die Linie und Geschwindigkeit einsetzte, um sich einen Vorteil zu verschaffen, den kaum jemand nachahmen konnte) ist faszinierend. Aber trotz seiner weitreichenden Perspektive verhindert Caseys eigene Bescheidenheit, dass man die Tatsache würdigt, dass er ein Motorrad wie kein anderer steuern konnte.

Eine teilweise Erklärung für seinen Erfolg spielt die dafür erforderlichen Fähigkeiten und Anpassungsfähigkeiten herunter. «Ich wusste, dass ich nicht das konnte, was meine Konkurrenten konnten, ich hatte nicht das Selbstvertrauen», sagte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com ohne eine Spur von Ironie. «In einem Jahr hatten wir insbesondere nicht das Motorrad, das wir brauchten, also gingen wir einen unkonventionellen Weg. Die Einstellung, mit der wir fuhren? Niemand, der bei klarem Verstand war, hätte daran Freude gehabt, aber verdammt noch mal, es hat funktioniert. Ich musste meine Fahrweise ändern, meine Sichtweise auf die Rennstrecken und die Art und Weise, wie wir normalerweise eine Rennstrecke in Angriff nahmen, weil das Motorrad in verschiedenen Teilen der Kurve und der Linie unterschiedliche Eigenschaften hatte. Aber es hat verdammt noch mal funktioniert. Wir haben aus dem Nichts etwas geschaffen, und zwar mit einer sehr einzigartigen Konfiguration. Normalerweise würde mir das nicht gefallen, aber wir mussten ein Ergebnis erzielen und über den Tellerrand hinausdenken. Wir haben wieder angefangen, Rennen zu gewinnen.»

Die Weltmeisterschaft 2007 wurde dank zehn Siegen und weiteren vier Podiumsplätzen gewonnen. Es war erst seine zweite MotoGP-Saison und seine erste mit Ducati. Sein schlechtestes Ergebnis war ein 6. Platz. Er war 21 Jahre alt. Als er seinen zweiten Titel in nur zwei Jahren bei Repsol Honda gewann, nach einigen denkwürdigen Duellen mit Rossi (zu dem er heute offenbar eine echte gegenseitige Zuneigung hat), Jorge Lorenzo und Dani Pedrosa, hatte er sich bereits einen Namen als moderne MotoGP-Ikone gemacht. Wie fühlte es sich an, zu wissen, dass er so gut war?

«Während ich Rennen fuhr, habe ich nie so gedacht», verriet er. «Ich hatte nie diese Arroganz, zu denken, ich sei der Beste. Ich hatte Leute wie Jorge, Vale, [die ich schlagen musste]. Vielleicht wurde ich 2007 ein bisschen übermütig, als ich sehr gut war: Es war mein erster Erfolg. Ich war sehr jung. Aber ich habe schnell meine Lektion gelernt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich begann dann, die Dinge ein bisschen anders zu sehen. Ich glaube, man muss seinen Stolz aus der Gleichung herausnehmen. Sobald man zu stolz ist, hört man auf, sich selbst als den Bereich zu betrachten, der verbessert werden muss. Man sucht nach dem Motorrad oder einer anderen Ausrede, einem anderen Grund.»

Was waren die Lehren daraus? «Ich war nie jemand, der Autos und solche Sachen gekauft hat», gab er zu. «Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Geld ausgab. Ich habe es den Leuten nie unter die Nase gerieben und ich glaube nicht, dass ich gegenüber Freunden oder meiner Familie oder so etwas überheblich war. Es war eher eine Art Überheblichkeit gegenüber den Konkurrenten – weil wir gut waren. Es war eine allgemeine Überheblichkeit in Bezug auf das, was wir erreichen konnten – und weil wir nicht wussten, wie schnell sich die Dinge ändern können.»

Die Leute hatten Mühe, Stoner zu verstehen. Wie konnte jemand, der so jung war, aber eine altmodische Herangehensweise hatte, das von Rossi angeführte Establishment so schnell und innerhalb weniger Monate nach seinem Debüt in der 250er-Klasse, in der er als Seriencrasher galt, durcheinanderbringen? Seine Neigung, seine Gedanken offen zu äußern, gewann Fans und Kritiker. Diese Eigenschaft hat sich bis heute nicht geändert, obwohl er mittlerweile etwas flexibler gegenüber dem Werberummel rund um die MotoGP zu sein scheint. Es war eine Seite seines Jobs, die ihm während seiner Rennkarriere den Spitznamen «Bullcrap» einbrachte. Caseys leidenschaftliche Kritik am hohen technischen Stand der MotoGP wirkt ein wenig wie das «Man shakes fist at the sky»-Syndrom; denn welche Sportart hat sich schon endgültig der Weiterentwicklung verschlossen? Aber sie entspringt seiner Besorgnis und seiner elitären Einsicht. Schließlich haben nur sehr wenige einen ähnlichen Eindruck in der Meisterschaft und gegen solche Gegner hinterlassen.

«Ich habe immer versucht, mehr aus mir selbst und meiner Umgebung herauszuholen, anstatt zu sagen: ‘Es ist unglaublich, was wir erreicht haben’», erklärte er. «Ich glaube, erst acht bis zehn Jahre nach meinem Rücktritt hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich den Respekt bekam, den ich mir erhofft hatte. Während meiner aktiven Zeit als Rennfahrer habe ich diesen Respekt nie erfahren. Es gab immer Gerüchte darüber, warum ich so schnell war, dies und das. Ich habe nie versucht, allzu viele Leute aufzuklären, weil ich meinen Konkurrenten nicht zeigen wollte, wie überlegt ich vorging und wie sehr ich alles plante. Ich wollte sie im Unklaren lassen und sie glauben machen, dass ich nur eine Geschwindigkeit kannte, nämlich Vollgas. Aber wenn man sich meine Rennen noch einmal ansieht, dann war es wie beim Poker. Ich habe ihnen zu keinem Zeitpunkt während eines Rennens verraten, was mein Plan war. Manchmal hat es nicht funktioniert! Aber wenn man bedenkt, dass ich fast doppelt so viele Rennen gewonnen habe wie meine Konkurrenten, dann denke ich, dass ich es ein bisschen besser gemacht habe als sie. Meiner Meinung nach manchmal sogar mit einer Maschine, die schlechter war als ihre.»

Fortsetzung folgt…