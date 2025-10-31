Stoner: «Ich holte in kürzerer Zeit mehr heraus!»

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com erzählt MotoGP-Ikone Casey Stoner von der Zeit nach seinem Karriereende und seiner Rolle als Familienvater. Er erinnerte sich zudem an seinen einfachsten Sieg.

Für viele MotoGP-Fans war das Ende von Casey Stoners Karriere im Jahr 2012 verfrüht. Es beraubte den Sport zweier wahrer Titanen, die gegeneinander antraten: Stoner und Marquez, und daran wurde er seitdem schon oft erinnert. Caseys Entscheidung wurde nicht durch Verletzungen oder Leistungsabfall verursacht, sondern durch Verzweiflung und vielleicht auch durch den Preis seiner Hingabe sowie die vielen Jahre auf Reisen, die ihn in seiner familiären Umgebung an den Rand des Abgrunds trieben. Diese Erkenntnis konnte er in seine Rolle als Vater von zwei kleinen Mädchen zusammen mit seiner Frau Adriana einfließen lassen. «Ich bin sehr streng erzogen worden», erzählte er im Interview von SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler. «Ich habe einen Mittelweg gefunden, denn Kinder brauchen eine Stütze. Oft haben sie einen schweren Tag und geben auf. Das ist nicht der Moment, um aufzugeben, oft ist es der Moment, in dem man sich entscheidet, weiterzumachen. Wenn man Kindern erlaubt, alle Entscheidungen zu treffen, dann wissen sie nicht, wohin sie gehen sollen.»

«Ich wollte schon immer eine Familie. Das war mein Lebensziel. Ich bin sehr glücklich, Adriana in jungen Jahren getroffen zu haben und die Beziehung zu haben, die wir haben. Das war sicherlich kein Grund für meinen Rücktritt», fügte er hinzu. Stoner wechselte vom MotoGP-Star zum Familienvater in einem neuen Lebensabschnitt, und obwohl seine Töchter seine Berühmtheit nur durch YouTube kennen oder wenn sie ihn zu Veranstaltungen begleiten, bei denen jeder ein Foto mit ihm haben will, hatte er nicht damit gerechnet, als weiteres Vorbild ins Abseits zu geraten. «Mein größtes Bedauern [seit meinem Rücktritt] ist wahrscheinlich, dass ich sie nicht mitgenommen und ihnen die Kulturen und die Welt gezeigt habe, die wir bereist haben», sagte er. «Meine Kinder sind nicht mit dem Bewusstsein aufgewachsen, wie viel harte Arbeit, Engagement und all diese Dinge nötig sind, um in der MotoGP an die Spitze zu gelangen. Stattdessen haben sie mich die meiste Zeit ihres Lebens auf der Couch sitzen sehen, wo ich mit chronischer Müdigkeit zu kämpfen hatte und ein fauler Sack war. Es war schwer für mich, ihnen Engagement für irgendetwas zu zeigen, wenn ich es selbst nicht vorleben konnte. Das war die schwierigste Zeit als Vater.»

Stoner ist schlank, immer noch in Topform und mit ersten Falten, die sich in sein jugendliches Gesicht zu graben beginnen. Seine Gesundheit ist wiederhergestellt, seine finanzielle Lage ist dank einiger Investitionen mit seinem Gehalt und seinen Prämien gesichert, und er hält nun Ausschau nach dem nächsten Projekt – vielleicht in der MotoGP –, um etwas von seiner wiedergewonnenen Energie zu nutzen. «Ich war irgendwann nur noch ein Gefäß, das ohne großen Zweck existierte, daher war es wirklich schön, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen und meine Gesundheit zurückzugewinnen. Ich genieße es, mich auf Dinge zu konzentrieren, und ich konnte langsam etwas leichter unterteilen, was ich tun möchte.»

«Was ich getan habe, war nie eine Obsession, ich war nur gut darin, Dinge in kurzer Zeit zu erledigen. Dann wollte ich nicht mehr darüber nachdenken. Ich sitze nicht herum und rühre mich nicht. Ich habe meine gesamte Karriere nie als Besessenheit von Motorrädern gesehen. Ich war wie auf der Rennstrecke: Ich fuhr kürzere Stints als alle anderen, weniger Runden als alle anderen und holte meiner Meinung nach in viel kürzerer Zeit mehr heraus als alle anderen. Ich brauchte keine zehn Runden, um ein Gefühl für ein Motorrad zu bekommen. Ich schaffte das in zwei Runden. Ich nehme an, das war effizienter.»

Effizienz, Ergebnisse, kurze Dauer. Aber es muss doch einen Teil des Grand-Prix-Rennsports gegeben haben, der Stoner wirklich bewegt hat? Der ihn in Wallung gebracht hat? Die Frage entlockte ihm kaum ein Lächeln, aber Casey macht wie immer das Außergewöhnliche zur Routine. «Ich habe es immer sehr genossen, im Training und im Qualifying gut abzuschneiden, auch wenn das seltsam klingt», sagte er mit ausdrucksloser Miene. «Das Rennen hatte diesen ganzen Aufbau, und ich wollte mich im Rennen nie verausgaben. Ich glaube, es gab in meiner gesamten Karriere nur drei Mal, dass ich von der ersten Runde bis zum Ende gepusht habe, und ich hatte wohl Glück, dass ich nicht gestürzt bin.»

«Im Qualifying muss man alles geben», erklärte er. «Und als ich mit über einer Sekunde Vorsprung auf der Pole-Position stand ... Ich meine, zwei Zehntel sind schon ein Vorsprung, und wenn man dann locker über eine Sekunde Vorsprung hat – und noch nicht einmal alles gegeben hat –, während der nächstbeste Fahrer auf dem gleichen Motorrad auf Platz 16 liegt, dann denkt man sich schon: ‚Ja ...‘. Und das nicht nur, weil ich gut gefahren bin, sondern weil ich überall meine Arbeit gemacht habe und die Ingenieure und das Team ebenfalls ihre Arbeit gemacht haben. Wir haben alle dominiert. Dann sind wir das Rennen gefahren – wir sind mit 70 Prozent gefahren und haben uns an der Spitze abgesetzt. Ich glaube, das war 2008 in Assen: das einfachste Rennen, das ich je in meinem Leben gefahren bin. Das langsamste Rennen. So entspannt. Ich war buchstäblich bei 60 Prozent. Ich habe keine einzige Runde gepusht und mit 12 bis 13 Sekunden Vorsprung gewonnen. Ich dachte nur: ‘Wow, können wir das bitte jedes Wochenende machen?’»

Ist das der Höhepunkt all der Arbeit und Anstrengungen? «So ziemlich. Man fährt auf der Strecke, schaut auf die Fernsehbildschirme und sieht sich die Rennen der anderen an. Du hast die Zeit. Das habe ich bei Rennen sowieso gemacht, selbst wenn sie mir dicht auf den Fersen waren, weil ich sehen konnte, wo sie aufholten und wo ich mich absetzte. Es war ein so reines Gefühl. So schnell zu fahren und diese Rundenzeiten ohne Anstrengung zu erzielen. Das war sehr, sehr selten. Ein unglaubliches Gefühl, das nur einmal in deiner Karriere zu erleben.»

Er war also schon damals etwas Besonderes.